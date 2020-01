Ora sono coinquilini nella Casa più spiata d’Italia, a Cinecittà. In passato però Rita Rusic e Andrea Denver potrebbero aver avuto un flirt. A spifferarlo è stato proprio Alfonso Signorini durante l’ingresso del modello nell’appartamento del Grande Fratello Vip mercoledì sera. “Un informatore mi ha detto che tra loro c'è stata una certa complicità”, ha fatto sapere il conduttore del reality show.

Quando la produttrice e il bel veronese si sono incontrati dentro la Casa qualcuno ha notato un certo imbarazzo. Eppure i due hanno sostenuto, almeno pubblicamente, di non conoscersi e si sono presentati. “Tra l’altro noi siamo vicini di casa. Io vivo a New York ma in inverno mi sposto a Miami”, ha detto lui dopo averla baciata sulle guance. “Sì, io a Miami ci vivo tutto l’anno”, ha risposto lei. Rita non sarebbe nuova a flirt con uomini molto più giovani. Apprezza infatti i fisici statuari dei ragazzi e ha avuto più di un “toy boy”. E la passione è ricambiata, visto che lei è ancora una bellissima donna.

“Mi piacciono molto le donne, spesso sono loro a corteggiarmi”, ha invece fatto sapere il 28enne nel video di presentazione del programma. Rita di anni ne ha 59 anni. Tra loro ce ne sono ben 31 di differenza. Ma questo a quanto pare non sarebbe stato un ostacolo.

Scritto da: la Redazione il 9/1/2020.