Rita Rusic e il modello con 31 anni in meno, Cristiano Di Luzio, ancora innamoratissimi, la relazione regge: le nuove foto insieme

Sono inseparabili, la differenza d’età non è mai stata un peso e mai lo sarà. Rita Rusic e il modello con 31 anni in meno di lei, Cristiano Di Luzio, si fanno vedere ancora innamoratissimi. La relazione regge: le nuove foto insieme li mostrano complici più che mai agli Studios Tiburtina di Roma all’evento Together for a cure.

Sorridono ai fotografi e si lasciano immortalare. La produttrice 63enne e il compagno classe 1990, nato ad Anzio mostrano feeling e complicità. Si sono fidanzati a dicembre 2020 e sono subito andati a convivere. I due però si conoscevano già da prima.

In tv, a Verissimo, la coppia a ottobre 2022 ha rivelato molto del loro legame. “Ci siamo conosciuti perché scrivevo dei racconti per Chi, poi si facevano delle foto che li accompagnavano. Ci siamo conosciuti per le foto, poi abbiamo fatto parecchie cose insieme”, ha raccontato la Rusic. E aggiunto: “Mi aveva colpito perché è un bel ragazzo, ma non avevamo avuto l’occasione di conoscerci meglio”. Lei viveva ancora negli Stati Uniti. “Anche io viaggiavamo molto per lavoro, quindi non c’era modo di approfondire. Quando è tornata, da cosa nasce cosa… Il suo impatto è molto forte, un po’ per la sua storia e un po’ per la donna che è, perché tiene a distanza. Ma quando la conosci c’è altro”, ha poi precisato Di Luzio.

La 63enne è mondana insieme al compagno agli Studios Tiburtina all’evento Together for a cure

Sulla differenza di età Rita era stata lapidaria: “Non me la fanno notare perché sono gentili. Cosa vuoi rispondere? A un uomo non lo fa notare nessuno. Comunque viviamo in un momento in cui bisogna accettare la diversità in tutti i sensi. Quindi, anche la donna deve sentirsi libera di amare chi vuole, anche una persona più giovane”. Cristiano aveva poi svelato sulla fidanzata: “Anche in casa sta con i tacchi, sta bene. Non è una cosa per apparire, poi è sempre sorridente. Ha un bel carattere”.

Rita e Cristiano hanno partecipato da fidanzatini a Pechino Express, proprio nel 2022. Poi niente più riflettori: vivono la loro relazione con grande serenità e ogni tanto si concedono un’uscita mondana da veri vip.