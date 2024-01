L’attrice 70enne, colpita da tumore al pancreas, torna a parlare delle sue condizioni di salute

Mercoledì 31 gennaio ha la prossima chemio, lei sottolinea: “Tengo duro”

Eleonora Giorgi, assente da tempo sul social, torna ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Spiega, senza alcun timore o remora, quanto sia dura la chemioterapia che sta affrontando per ridurre il tumore al pancreas, così da poter essere operata per la rimozione del cancro.

''E’ praticamente devastante, mi viene il fiatone e la nebbia nel cervello'': Eleonora Giorgi spiega quanto è dura la chemioterapia

“Ciao amici, è molto tempo che non vi do mie notizie… Grazie ai moltissimi che mi scrivono e incoraggiano e ai colleghi ‘di sventura’ che si sono messi in contatto con me. Non ci siamo sentiti per molto perché i cicli di chemio non sono uno scherzo”, sottolinea l’attrice 70enne.

“Anche se riesco, nell’ultimo giorno dell’intervallo, ad andare dall’amata Myrta Merlino in televisione, il che mi permette di sentirmi come mi sento adesso, dentro la mia vita normale. Oggi sono stata da lei, sono truccata e mi vedo persino carina… Però, invece, è molto tosta e chiunque lo faccia lo sa: quale che sia la chemio, è praticamente devastante. Per cui, nonostante io abbia un supporto medico e infermieristico pazzesco, perché mi fanno vitamina C, glutatione, tutti gli anti nausea possibili, credetemi, ci sono due o tre giorni nei quali praticamente sei talmente spossato, che sembra di avere i piombi nelle scarpe”, racconta Eleonora.

“Per andare dalla camera in cucina, nonostante non sia una casa così grande, mi viene quasi il fiatone, la nebbia nel cervello - svela la Giorgi - E per fortuna non ho la nausea, proprio perché mi danno gli anti nausea. Insomma, ci vuole pazienza: è molto dura. Però sappiamo tutti che è una cosa dura che poi, talvolta, porta dei bei risultati”.

“Adesso sono proprio alla fine di quei due o tre giorni terribili e vi ho molto pensati, volevo fare un post per raccontarvi la verità, ma ero così brutta, ma così brutta che alla fine non l’ho fatto. Dobbiamo mantenere un po’ di vanità… Io vi amo tutti. Mercoledì ho l’altra chemio, spero di passare questi giorni con Gabriele (il nipotino, ndr), riandrò anche da Myrta e poi si ricomincia. ”, conclude la famosa artista. Sorride fiduciosa, lanciando un messaggio di speranza a tutti quelli che la seguono e l’ammirano per la forza che dimostra.