Roberta Morise a cena a Venezia mostra un pancione ormai grandissimo e sprizza gioia da tutti i pori: guarda

La showgirl è in attesa del primo figlio dallo chef stellato Enrico Bartolini

La coppia aspetta un maschietto che si chiamerà Gianmaria

Roberta Morise è raggiante con il pancione. La conduttrice televisiva è in dolce attesa e in primavera nascerà il suo primo bambino. Si tratta di un maschietto che si chiamerà Gianmaria ed è frutto dell'amore con Enrico Bartolini, 45enne originario di Castelmartini (in Toscana), l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro Stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del MUDEC-Museo delle Culture di Milano.

Roberta Morise a Venezia mostra felice il pancione

La 37enne posa con il pancione a Venezia nel ristorante Glam, sempre di proprietà del compagno, che si trova all’interno di Palazzo Venart, il luxury hotel che si trova in Santa Croce lungo il Canale Grande, in uno degli angoli più discreti e silenziosi di Venezia. Roberta è al settimo cielo e non vede l'ora di diventare mamma. In tv da Caterina Balivo aveva rivelato i dettagli dell'incontro con Enrico. "Appena l'ho visto ho pensato che fosse lui l'uomo che avevo sempre aspettato" ha rivelato la showgirl calabrese. Dopo l'ultima relazione con Giulio Fratini, finita dopo un anno, la conduttrice aveva rinunciato a cercare l'amore vero fino all'incontro, per caso, con lo chef più stellato d'Italia. "Enrico è fantastico, è accogliente, dolce, premuroso".

La showgirl è nel ristorante veneziano del compagno chef

Divorziato, è già padre di Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, e Vittoria, 8, avuti dall’ex moglie, Bartolini ha ben 12 ristoranti sparsi tra l'Italia e il resto del mondo.