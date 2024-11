Romina Carrisi a 10 mesi dal parto ha deciso di cambiare look e farsi bionda: la prima apparizione tv col nuovo colore

A fine ottobre aveva fatto dei colpi di sole per iniziare a schiarirsi la chioma

Aveva precisato che non si può diventare platino da un giorno all’altro, a distanza di un mese il risultato

Un mese fa aveva accorciato la chioma e aveva iniziato a schiarirla. Appena uscita dal parrucchiere, aveva svelato che era iniziato il suo percorso per un cambiamento radicale. “Non puoi diventare platino da un giorno all’altro”, aveva sottolineato nelle Stories. Romina Carrisi a 10 mesi dal parto ha deciso di cambiare look e farsi bionda. Dopo aver mostrato il risultato sul social, la 37enne si regala la prima apparizione tv col nuovo colore a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo.

Romina, come spesso accade, va nel programma di Rai 1 per parlare, insieme ad altri ospiti, di Sanremo 2025: Carlo Conti tra pochi giorni svelerà chi saranno i Big in gara al festival, il papà, Al Bano, spera di esserci, come ha più volte precisato.

Romina sorride, fiera del suo long bob appena sopra le spalle biondo e liscissimo. Per gran parte della sua vita ha sempre mantenuto i capelli color castano scuro: gli occhi chiari spiccavano moltissimo, illuminandole il volto. Circondata da bionde, le sue sorelle lo sono e anche la mamma, ha voluto dare una svolta repentina al suo aspetto: il cenere le dona. Non c’è dubbio.

La 37enne a La Volta Buona da Caterina Balivo

Il 24 gennaio scorso è nato il suo primo figlio, Axel Lupo, frutto dell’amore col compagno Stefano Rastelli, regista in esterna Rai che il 25 novembre ha compiuto 54 anni, già padre di due ragazze, Emma, 21 anni, e Lola, 17. Lei si occupa personalmente del bimbo. Recentemente aveva rivelato: “Non mi fa dormire, ogni tre ora si sveglia, vuole che allatti, lui sta bene ed è importante, ma io voglio farmi una bella cura del sonno anche perché non voglio infermiere e non voglio tate, faccio tutto da sola".