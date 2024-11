''Spero mi arrivino gomme da neve per Natale'': Fedez scherza sul nuovo compagno dell'ex moglie Chiara Ferragni

Il rapper, ospite a La Zanzara, si lascia andare a una battuta riguardante Giovanni Tronchetti Provera

Il programma va in onda a Milano nella sede del Sole24Ore, un edificio nei pressi di Palazzo Pirelli…

Non riesce proprio a trattenersi e allora, provocato da Giuseppe Cruciani, regala la sua battuta. Fedez scherza sul nuovo compagno dell'ex moglie Chiara Ferragni. “Spero mi arrivino gomme da neve per Natale", dice. Poi scoppia a ridere insieme ai due conduttori de La Zanzara, David Parenzo compreso.

Il rapper 35enne è ospite del popolare programma radiofonico che va in onda a Milano nella sede del Sole24Ore, un edificio vicino a Palazzo Pirelli. Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, ora legato alla fashion blogger e imprenditrice 37enne, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, nell’azienda di famiglia ricopre il ruolo di Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport.

David Parenzo gli domanda: "Ma cosa succede quando amore finisce?”. Cruciani blocca il collega: "Ma chi sei Marzullo? Ti proibisco di fare queste domande. Non voglio parlare di queste robe qui, l'unica domanda che voglio fare in questo ambito è questa, tu venendo qui sei passato di fronte a un building. Non so se l'hai visto... Sulla tua destra. E voglio sapere: non ti ha fatto alcun effetto vedere quel building, dove c'è scritto Pirelli?”.

Fedez inizialmente è un po’ spiazzato, ma poi risolve tutto con poche parole, che per molti nasconderebbero anche un velo di gelosia: "Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un piccolo cadeau". Il tutto si conclude con una risata, poi si passa ad altro.