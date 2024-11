Andreas Muller trova a sorpresa Veronica Peparini incappucciata durante la coreografia in tv, scatta il bacio: guarda

Su Canale 5 This Is Me celebra il 28enne, la coreografa 53enne, madre delle sue gemelle, lo stupisce

I due si sono conosciuti ad Amici nel 2015, la loro storia è iniziata poco dopo: sono una coppia da circa 7 anni

Andreas Muller racconta il suo percorso ad Amici. This Is Me, in tv, su Canale 5, celebra il ballerino, che ha trionfato nel talent show. Il 28enne regala anche una folgorante esibizione. Mentre danza, durante la coreografia, trova a sorpresa la compagna Veronica Peparini incappucciata nel corpo di ballo. Lui la guarda stupido con gli occhi dell’amore e scatta il bacio. I due continuano la performance insieme, felici più che mai. Il pubblico applaude.

Il 28enne ha conosciuto la coreografa 53enne nel talent show, quando lui era uno dei concorrenti e lei una dei professori della scuola, nel 2015. La loro storia d’amore è iniziata poco dopo: i due sono una coppia da circa 7 anni. Il 18 marzo 2024 sono nate le loro adorabili gemelle, Ginevra e Penelope. Veronica era già madre di Daniele e Olivia, 16 e 11 anni, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli, 39 anni.

Su Canale 5 This Is Me celebra il 28enne, la coreografa 53enne, madre delle sue gemelle, lo stupisce

Andreas quando parla del talent si illumina: “Non smetterò mai di essere grato a questo posto. Mi ha dato la possibilità di vincere Amici, ma non è solo questo. E’ una lezione di vita, un primo confronto che tu hai con altre persone, altri artisti, con persone che non la penseranno come te. E’ la prima volta che esci di casa, prendi porte in faccia, ma sono quelle che ti formano. Amici ti forma. Se un giorno dovessi insegnare qualcosa alle mie figlie, insegnerei questo. Vorrei insegnare alle mie figlie ad essere determinate, a crederci fino in fondo, a non farsi mai abbattere da niente”.

Il 28enne e la compagna 53enne si commuovono quando si parla della nonna del danzatore, deceduta da poco tempo

Si commuove insieme a Veronica quando parla della nonna deceduta: “Nell'ultimo anno la vita mi mette a dura prova, è la seconda persona cara che perdo, mia nonna, e non ci posso fare niente. Dall'altro lato è arrivata una nuova vita e mi faccio forza. Io voglio molto bene a mia nonna, questa volta non voglio piangere ulteriormente, però la tv è un mezzo molto importante. Ho fatto tante scelte per la mia famiglia, sono rimasto in Italia e ho deciso di costruire tutto il mio futuro qua. Ai giovani dico di vivere i propri familiari il più tempo possibile perché sono momento preziosissimi che ti mancheranno. E’ una fortuna, un dono”. L’emozione è fortissima.