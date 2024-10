''Mi dicono che sono luminosa, io mi vedo solo enorme'': Romina Carrisi torna a parlare del fisico post parto

A “5 in condotta”, il programma di Serena Bortone su Radio2, lo confessa

Sulla maternità dice: “Non ricordo l’ultima volta che ho dormito 6 ore di fila…”

Romina Carrisi si collega con Serena Bortone, con cui lavorava a “Oggi è un altro giorno” in tv, su Radio2. A “5 in condotta” torna a parlare del suo fisico post parto che un po’ la fa disperare, come già confessato nelle sue storie sul social. Non riesce ad accettare di non aver ancora perso i chili presi in gravidanza. Ha partorito il 24 gennaio scorso. Ancora allatta il bimbo avuto dal compagno Stefano Rastelli, 53 anni, anche se il piccolo Axel Lupo ha iniziato, ovviamente, lo svezzamento da un pezzo. “Mi dicono che sono luminosa, io mi vedo solo enorme”, svela la 37enne.

La Bortone le chiede che stia facendo, Romina spiega: “Monitoro Stefano, il mio compagno, che dà mangiare ad Axel. Mi fido, ma un occhio in più non fa mai male…”. Poi parla della maternità: “La sto vivendo bene. Tutti mi dicono che sono luminosa, io mi vedo solo enorme, però mio figlio è un essere umano stupendo, incredibile”. La conduttrice ride, per lei la Carrisi sta benissimo.

“Quello che ho scoperto nel diventare mamma, e che non sapevo, è che mi viene molto naturale, quello che non sapevo è che veramente non si dorme. Io non ricordo l’ultima volta che ho dormito 6 ore di fila. Un lusso. In questo periodo poi c’è Axel che vuole dormire nel letto con noi, quindi non dormi perché hai pure l’ansia di schiacciarlo”, racconta poi la figlia di Al Bano e Romina Power.

A “5 in condotta”, il programma di Serena Bortone su Radio2, lo confessa. Accanto alla 37enne anche il compagno 53enne Stefano Rastelli e il loro figlio Axel Lupo, nato il 24 gennaio scorso

“Sono una mamma molto presente, metto i suoi bisogni prima dei miei, nei primi due anni penso che sia cruciale, per dargli le basi, così lui saprà che potrà viaggiare per il mondo ma sempre tornare da me. Non sono ansiosa, lo sta confermando anche Stefano, che mi guarda e ride”, aggiunge. In collegamento Skype si fa vedere pure Rastelli. “Non tutti sanno che il vostro amore è nato dietro le quinte della mia trasmissione Oggi è un altro giorno…”, sottolinea la Bortone.

Romina ha appena finito la stesura di una sceneggiatura di un film horror. “Stavo lavorando con una produttrice e mi ha detto di scrivere un soggetto di una storia di ragazze horror ambientata in Puglia. Mi è venuta e di getto l’ho scritta, è piaciuta e mi hanno così chiesto di scrivere la sceneggiatura. Dopo tre settimane ho scoperto di essere incinta e ho detto: ‘E ora…? Va beh, continuiamo’. Ascoltavo Marilyn Manson per trovare ispirazione. Tutti mi dicevano: ‘Ma non puoi fare questo al bambino’. E io: ‘Non vi preoccupate, il bambino sta benissimo, forse io avrò gli incubi’. E l’ho finita”, svela.

Le si domanda come si comportino i famosi nonni col bambino. “Sia Al Bano che Romina sono entrambi ‘sul pezzo’, molto entusiasti di Axel, non mi vogliono vedere da sola, ma sempre con lui. Ognuno di loro vuole che il bimbo dica prima o nonno o nonna”, afferma lei. E conclude: “La maternità mi ha dato tranquillità, serenità. Prima ero un po’ una mina vagante, una scheggia impazzita, la libertà mi rendeva troppo onirica, ora sono diventata più ‘terrestre’ e pragmatica”.