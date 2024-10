''I suoi genitori non avevano capito quanto fossi popolare'': Siffredi rivela perché il figlio Lorenzo fu lasciato dalla fidanzata Laura

Il divo del porno ospite a La Volta Buona: arrivano anche il figlio Lorenzo e Lucrezia Lando

Il 60enne adora la ‘nuora’: “E’ una ragazza talmente intelligente che non si fa condizionare dal pregiudizio”

Rocco Siffredi si siede nel salotto tv de La Volta Buona e si racconta: a teatro debutta con “Siffredi racconta Rocco”. Parla del suo amore per Rozsa Tassi, della sua famiglia e del dolore per la perdita della mamma. Il divo dell’hard rivela pure perché il figlio Lorenzo fu lasciato dalla fidanzata Laura. Il 28enne ora ha accanto Lucrezia Lando, 26 anni il prossimo 10 dicembre, conosciuta quando era concorrente a Ballando con le Stelle 2023. “I suoi genitori non avevano capito quanto fossi popolare”, confessa il 60enne.

L’artista ha avuto dei grandi sensi di colpa nei confronti di Lorenzo, sentendosi responsabile della fine della sua storia d’amore. La Balivo sottolinea: “Lucrezia è riuscita dove non è riuscita Laura. Ma mi chiedo: la famiglia di Laura non sapeva di chi era figlio Lorenzo?”. “Ma come non lo sapevano, lo sapevano benissimo. Per 6 anni tutto andava bene. Poi uno zio di Laura inglese dice a Lorenzo: ‘Ma tuo padre è quel Rocco lì, quello famoso, famoso…?’. E lui: ‘Beh, sì…’. E la madre di lei da quel momento in poi ha detto: ‘Ma tuo padre è così famoso?’. Purtroppo non avevano capito a che livello fossi popolare…”, svela Siffredi

Lorenzo e Lucrezia lo hanno reso felice a Ballando. “Io sono rimasto da settembre a dicembre tutti i sabato seduto in cucina davanti alla tv e facevo il tifo, gridavo. Sono tornato a vivere”, dice Rocco.

Il 60enne adora la ‘nuora’: “E’ una ragazza talmente intelligente che non si fa condizionare dal pregiudizio”

Poi elogia la ‘nuora’, che arriva nello studio insieme al suo primogenito (è padre anche di Leonardo, 25 anni): “Io il carattere di Lucrezia l’ho visto anche subito dopo, perché mi sono preoccupato: ‘Adesso che vedrà il mio lavoro da vicino, che reazione avrà?’. Invece no: relax, tranquilla, la normalità. Cioè io, Siffredi, che mi faccio dei problemi perché mi dico: ‘Ma quanto è forte questa ragazza?’”. “Avevi paura che fuggisse?”, gli domanda la conduttrice. Lui replica: “Sì, ma è una ragazza talmente intelligente…! Io ho conosciuto i genitori, sono come Lucrezia. Sono andato a trovarli, ci siamo fatti un aperitivo insieme…”. La Lando conferma: “Mia mamma ha parlato molto con Rozsa. Se era in difficoltà a parlare con Rocco? Macché. Nessuno era in difficoltà”.

Rocco così conclude: “I famigliari di Lucrezia sono iper sportivi da tutti i punti di vista, non si fermano davanti a un pregiudizio, zero”.