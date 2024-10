Il bimbo è un terremoto: lancia un bicchiere di plastica in terra, piange e gattona nello studio

La 37enne felicissima: con lei e il piccolo in studio pure un nonno entusiasta

Fa il suo debutto nel piccolo schermo. Romina Carrisi per la prima volta entra in uno studio tv con il figlio Axel Lupo di 9 mesi. Con lei c’è pure nonno Al Bano, entusiasta del suo quarto nipotino. Il piccolo è nato lo scorso 24 gennaio, frutto dell’amore tra la 37enne e il regista in esterna Rai Stefano Rastelli, 53 anni, già padre di due ragazze, Emma e Lola, nate dal suo precedente matrimonio.

Romina Carrisi per la prima volta in uno studio tv con il figlio Axel Lupo di 9 mesi e papà Al Bano: ''Dimagrire una fatica''

Romina sorride. Il bimbo, inizialmente assonnato, poi si sveglia ed è un vero terremoto: getta un bicchiere di plastica in terra, piange, poi gattona per lo studio, con la madre che cerca di riprenderlo. Ha l’argento vivo addosso ma è tenerissimo: un vero bambolotto. “Va benissimo - sottolinea la Carrisi - Faticoso, ma sta andando bene, è un’esperienza incredibile. Svegliarsi con lui che ti sorride è una sensazione indescrivibile”. Poi torna sui suoi chili in più che non è ancora riuscita a buttare giù. Romina se ne era lamentata pure nelle sue storie sul social: “Non so come si faccia a dimagrire, io una fatica… Certo, sto ancora allattando”.

Il papà interviene: “Ma sei appena diventata mamma, qualche chilo in più ci sta bene”. Cerca di confortarla. E aggiunge: “Come figlia la trovo molto migliorata”. Per il cantante è merito della maternità. Rivolgendosi ad Axel, afferma: “Grazie di essere venuto sulla Terra, hai fatto un miracolo”.

Romina quando gli si domanda cosa le abbia insegnato il padre, replica: “Papà mi ha insegnato la tenacia, la resilienza e la generosità. Lui è la persona più generosa che conosco, poi sa sempre trovare una via d'uscita, una risoluzione ai problemi. A scuola, alle medie, quando mamma e papà si separarono la maestra mi disse ‘Ora sei la figlia di due divorziati famosi’. Mi mettevano pesi inutili”. Chiarisce anche che “non è facile essere la figlia di Al Bano”. E dice anche: “Rivedere mamma e papà insieme? Assolutamente no”.

Al Bano parla così del divorzio dalla Power: “Me lo aspettavo molto molto prima. Nella famiglia di Romina, la parola divorzio era normalità e quindi quando mi sono sposato con Romina io sapevo che il divorzio sarebbe arrivato. Il fatto che il matrimonio sia durato così tanti anni mi era sembrato un miracolo. Io ho tentato con tutte le mie forze di risanare il matrimonio con Romina, ma non è stato possibile. Oggi mi sono rifatto una vita con Loredana e le cose vanno molto meglio di prima, non potrei mai distruggere la storia di adesso per cercare di riportare qualcosa che non ha funzionato. La mia dimensione attuale mi piace, è morto l'amore di ieri ed è rimasto il rispetto”.

La figlia concorda con lui e aggiunge: “Noi sogniamo un amore come quello di mamma e papà: tutte le cose belle però finiscono e l'importante è che ci sia stato e che sono riusciti a trovarsi in questa vita e viversi una storia d'amore così bella. L'amore finisce e tramuta. La separazione tra loro due non è stata facile, ho affrontato anni e anni di terapia, è facile entrare nel vortice di nostalgia e malinconia, mettere in dubbio tutto e pensare che forse avrebbe potuto salvare il loro matrimonio, ma le cose sono andate così”.