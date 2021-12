Romina Power contro Selvaggia Lucarelli, lite social per Al Bano: volano gli stracci

Romina Power si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e l’attacca via social. In un commento a una foto in cui Al Bano è immortalato a Ballando con le stelle, la cantante 70enne difende l’ex marito, forse un po’ preso di mira al talent show di Milly Carlucci dalla giornalista 47enne, tra i giudici della trasmissione di Rai Uno, per il look, e definisce Selvaggia “sfacciata, irrispettosa, stupida”. Immancabile arriva la replica della diretta interessata. Volano gli stracci.

“Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you… Silly woman", scrive Romina Power in inglese. Tradotto: “L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida”.

Non si comprende bene cosa abbia scatenato la sua reazione. Forse è stato lo scambio di battute tra Selvaggia e Al Bano sul look. “Selvaggia, sembri meno selvaggia con quei capelli”, aveva ironizzato il pugliese. “Ti piacevo di più in versione Romina”, aveva risposto la giurata.

Romina è tagliente e non lascia spazio alle interpretazioni, punta il dito impietosa contro Selvaggia Lucarelli, la replica arriva puntuale, ma senza affondo. “Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia”, controbatte sarcastica la giornalista. Chissà se la Power tornerà all’attacco o meno. Intanto però c’è chi fa notare che le parole dell’ex moglie di Carrisi sarebbero riferite in realtà al comportamento che la giudice ha avuto con la ‘collega’ Carolyn Smith nelle scorse puntate e non a quelle usate nello scambio di battute con Al Bano…

Scritto da: La redazione il 17/12/2021.