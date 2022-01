Romina Power sulla mamma di Al Bano: 'Sempre amata’

Romina Power sente la mancanza di Jolanda Carrisi, la madre dell’ex marito Al Bano, ovvero la sua ex suocera. La 70enne ha voluto ricordare la donna, che si è spenta il 10 dicembre del 2019 a 96 anni, nel giorno in cui avrebbe compiuto 99 anni. Ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare insieme a lei. Accanto all’immagine ha scritto: “W la mamma Iolanda , oggi suo compleanno. Sempre amata, mai dimenticata”.

E’ noto che dopo un po’ di diffidenza iniziale Jolanda avesse molto legato con Romina, che con il figlio ha avuto quattro bambini, Yelina, che oggi avrebbe 51 anni, Yari, 48, Cristel, 36, e Romina Jr, 34.

VIDEO

Tra Jolanda e Loredana Lecciso, la madre dei due figli più piccoli di Al Bano, i rapporti invece si interruppero bruscamente nel 2005 durante la partecipazione del cantante all’Isola dei Famosi. In quel periodo mentre l’artista era in Honduras Loredana rilasciò un’intervista (con annunciava l’intenzione di mettere fine al loro rapporto) che fece andare su tutte le furie la signora Carrisi. Fu successivamente lo stesso Al Bano a raccontarlo. “Dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo…”, aveva spiegato il noto volto della musica italiana.

Scritto da: la Redazione il 5/1/2022.