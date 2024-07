Incinta, l’attrice 31enne è ‘vittima’ del fastidiosissimo melasma gravidico

Aspetta il suo primo figlio, una femminuccia, dal compagno Andrea Zenga: partorirà a metà agosto circa

E’ ‘vittima' del fastidioso melasma gravidico, un inestetismo della pelle che può arrivare con la dolce attesa. “Queste macchie sono dovute alla gravidanza, non andranno via”, confessa Rosalinda Cannavò. Mostra i segni della gestazione sul viso. Incinta, aspetta il suo primo figlio, una femminuccia, dal compagno 30enne Andrea Zenga, conosciuto nel 2020 nella Casa del GF Vip 5. La data del parto dovrebbe essere fissata per metà agosto circa.

''Queste macchie sono dovute alla gravidanza, non andranno via'': Rosalinda Cannavò mostra i segni della gestazione sul viso

La 31enne, ex Adua Del Vesco, nelle sue storie ai follower, a cui parla spessissimo di come vive il suo pancione, confida: “Volevo parlarvi delle macchiette che mi sono venute con la gravidanza… Le ho fatte vedere a un dermatologo, ovviamente ora non posso fare alcun trattamento. Mi ha confermato che queste macchie sono dovute alla gravidanza e mi ha detto che dopo possiamo fare un laser che mi aiuterà a eliminarle qualora non andassero via e secondo lui queste qui non andranno via!”.

Incinta, l’attrice 31enne è ‘vittima’ del fastidiosissimo melasma gravidico

Rosalinda poi sorride ironicamente e con il pollice all’insù commenta: “Quindi ho vinto il premio donna fortunata dell’anno”.

Aspetta il suo primo figlio, una femminuccia, dal compagno Andrea Zenga: partorirà a metà agosto circa

Il melasma gravidico, caratterizzato da macchie cutanee scure sul viso, in particolare su guance, labbro superiore, naso, fronte, è causato dagli squilibri ormonali che potrebbero porterebbero a una sovrapproduzione di melanina da parte dei melanociti, cellule specifiche della pigmentazione della pelle. Tra le altre cause scatenanti ci sono pure predisposizione genetica, stress e uso di creme profumate, farmaci fotosensibilizzanti o pillola anticoncezionale. Nella maggior parte dei casi le macchie tendono ad andare via dopo il parto, ma evidentemente nel suo caso, stando al medico, non sarà così.