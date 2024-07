Francesco Totti e Noemi Bocchi coccolano un maialino in spiaggia durante le vacanze alla Bahamas: guarda

I due sono volati nel favoloso arcipelago corallino nell'Oceano Atlantico

Con loro anche i figli di lei e Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti

Alloggiano nel favoloso e lussuosissimo Atlantis Paradise, situato in una piccola isola, Paradise Island, e che fa tecnicamente parte di Nassau. Le escursioni non mancano, come quella a Pig Beach. Francesco Totti e Noemi Bocchi coccolano un maialino in spiaggia durante le vacanze alla Bahamas. Lo scatto, condiviso su Instagram, dalla 35enne (compirà 36 anni il prossimo 31 agosto), diventa subito virale e fa immediatamente il giro del web.

Francesco Totti e Noemi Bocchi coccolano un maialino in spiaggia durante le vacanze alla Bahamas

L’ex capitano della Roma 47enne e la compagna non sono soli. I due condividono gli spensierati giorni di relax con i uno dei figli di Noemi, Tommaso, avuto dall’ex marito Mario Caucci. E’ proprio con l’11enne che la Bocchi si fa vedere sempre sul social: anche il bambino ha il dolcissimo animale tra le braccia. Non si sa se ci sia anche la primogenita della donna, Sofia, 13 anni.

Sono volati alle Bahamas insieme a Francesco e Noemi pure il figlio maggiore dello sportivo, Cristian, e la fidanzatina Melissa Monti. Al momento non ci sono foto di famiglia, ma dalle storie postate dal 18enne e dalla 19enne appare chiaro che siano proprio lì.

La 35enne insieme al figlio Tommaso, 11 anni, avuto dall'ex Mario Caucci

L'isola dei maiali nel corso degli anni è diventata una vera attrazione per i turisti. I maialini nuotano in acqua insieme ai visitatori. Totti e la Bocchi non potevano non concedersi questa escursione. E sorridono insieme. Le voci di gravidanza della romana sono smentite dalle foto i cui indossa un costume intero e mostra una forma invidiabile, senza alcun pancino sospetto.