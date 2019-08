Sabrina Paravicini sta lottando contro un tumore al seno. L'attrice 48enne, famosa soprattutto per il ruolo di Jessica in "Un Medico in Famiglia", condivide la sua battaglia sui social e nel suo ultimo post mette a confronto una foto in cui ha i capelli lunghi con uno scatto attuale, dove invece la chioma a causa della chemioterapia è sparita.

Sabrina nel post che accompagna le due foto affiancate rivela di preferire quella attuale: "Meno capelli ma occhi più sorridenti. Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati - spiega la Paravicini - Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa. Dolore che pensavo di avere elaborato a mio modo, ma che invece era rimasto nell’epidermide, nella carne, nelle cellule. È come se negli ultimi sei mesi avessi vissuto più intensamente che negli ultimi vent’anni. Sicuramente è un pezzo di vita che mi ha insegnato più di quanto potessi mai immaginare. Che non dimenticherò mai più. Adesso sento di più, respiro di più, amo di più e adesso voglio di più".

L'attrice ha scoperto di avere un cancro al seno lo scorso dicembre. Sabrina ha subito iniziato la chemioterapia perché il tumore, nascosto dietro alcuni cisti sotto il capezzolo, non era operabile.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 27/8/2019.