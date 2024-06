Samantha De Grenet vittima dello scherzo de 'Le Iene', dopo i messaggi hot a Pieraccioni sbotta

Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato le fanno un agguato durante la lezione di danza

Bendata, viene legata, col suo telefono i due mandano messaggi con la sua voce ai vip grazie all’IA

L’aspettano in agguato nella scuola dove fa lezione di danza. Samantha De Grenet è vittima dello scherzo de Le Iene ideato da Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato. I due riescono a bendarla e legarla a una sedia grazie alla complicità dell’insegnante di ballo. Poi le sequestrano il telefonino e mandano via Whatsapp suoi vocali a tanti vip amici della 53enne, anche agli ex, grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Dopo il messaggio hot a Leonardo Pieraccioni, a cui è stata legata nel 1998 per due anni, la showgirl sbotta: “So’ io la co*liona che ve sto appresso!”, esclama.

Samantha non ci sta. “Mi viene da vomitare”, urla mentre la legano col nastro adesivo. “Soffoco!”, dice ancora. Niente da fare. Gazzarrini implacabile inizia il suo invio. I messaggi vengono inviati a Elena Santarelli, Salvo Sottile, Sonia Bruganelli, Nek, Massimo Ceccherini. E ancora, al senatore Razzi, Massimo Giletti, Antonello Venditti, Mara Venier, Simona Ventura. Quasi nessuno ci casca, capendo subito che i vocali intimi e a volte offensivi sono in realtà 'falsi'.

Poi si arriva a Pieraccioni. La iena gli fa recapitare un messaggio chiaro con la voce dell’ex: “Ho fatto pulizia e ho trovato una VHS di quando eravamo giovani a casa tua… Lo sai che nudo non eri niente male?”. La De Grenet è afflitta e ‘sconfitta’, ma improvvisamente ridendo si rianima e svela: “Sai che questa cosa potrebbe anche essere vera?!”. “E com’era nudo?”, le domanda Gazzarrini. “Un amore, un orsacchiotto”, confida lei.

Il comico toscano e regista, dopo aver ricevuto il vocale, videochiama, Sebastian risponde e immediatamente gli chiede: “Leo, non è che questo VHS c’è davvero?”. Pieraccioni è spiazzato nel vederlo. “Eh…non posso neanche rispondere. Non posso parlare”. E attacca. Il mistero della videocassetta rimane insoluto.

“Basta!”, dice ancora Samantha. Ma non è finita. Lo scherzo si conclude con la realizzazione di due deepfake, condivisi sull’account social della malcapitata. In uno la De Grenet accusa Pippo Inzaghi, altro suo ex, di essere stato il più ‘veloce’ di tutti. In un altro parla male di Teo Mammucari. I brevi video vengono visualizzati da un mare di persone. Inzaghi non replica, Mammucari invece chiama e le chiede se sia impazzita, ma scopre la burla. Lei sbotta, stufa, anche se ridendo, e si dà della ‘co*liona’. Finisce qui.