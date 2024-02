La showgirl: “Mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell’anima. Ferite che hanno minato la mia autostima”

“Fisicamente mi vedevo gonfia, quasi il corpo fosse in preda a un’esplosione, non mi riconoscevo”

Samantha De Grenet, che in questi giorni si è presa una pausa rigenerante e romantica col marito Luca Barbato alle Maldive, rivela come ha scoperto il tumore nel 2018. A Gente confessa: “Spalmandomi la crema avverto qualcosa di strano e…”. La showgirl 53enne si mette a nudo. Ora si sente di nuovo bella, ma il cancro le ha fatto provare altro.

''Spalmandomi la crema avverto qualcosa di strano'': Samantha De Grenet rivela come ha scoperto il tumore

“Oggi ho 53 anni, un figlio di 18 come 18 sono stati i chili presi in gravidanza. Ma soprattutto mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell’anima per un tumore al seno scoperto per caso nel 2018. Ferite che restano e che hanno a lungo minato la mia autostima e l’accettazione di un fisico che era cambiato per le cure, per la menopausa indotta e tutti gli effetti collaterali che ne conseguono”, dice Samantha.

“Ero un’altra me e non mi piacevo. Per via dei farmaci, emotivamente ero nervosa, sorridevo pochissimo. Fisicamente mi vedevo gonfia, quasi il corpo fosse in preda a un’esplosione, non mi riconoscevo - prosegue la De Grenet - Mi camuffavo in abiti abbondanti. Ogni volta che passavo davanti a uno specchio evitavo persino che i miei occhi lo sfiorassero. E a volte, lo confesso, si riempivano di lacrime”.

La lucidità l’ha aiutata a venir fuori dall’impasse. “Mi ripetevo: ‘Samy, nella sfortuna sei stata fortunata: sei viva! Hai cambiato taglia, ok, non sei più tonica come un tempo, ma questa trasformazione non merita le tue lacrime’. Accettarlo, accettarsi è stato un percorso lungo, supportato dall’amore della famiglia, dal sostegno e dalla pazienza di mio marito Luca. Oggi ho più sicurezza, mi vado bene come sono, difetti inclusi”, dice l’ex ‘vippona’ del GF.

L’estate del 2018 ha provocato un terremoto dentro di lei: “Ero a fare un fine settimana con un’amica quando, spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno. Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta: tumore al seno destro, da operare subito”, racconta Samantha.

"Oggi ho più sicurezza, mi vado bene come sono, difetti inclusi”, dice l’ex ‘vippona’ del GF 53enne, in questi giorni in vacanza alle Maldive col marito Luca Barbato

“E’come se avessi ricevuto un pugno in faccia, restai tramortita per giorni. La testa si era addensata di pensieri e il primo era rivolto ai miei cari. Ero terrorizzata di lasciare orfano mio figlio Brando, mio marito da solo, così come i miei genitori. Ricordo che mi chiudevo in bagno a piangere per non farmi vedere. Avevo molta paura, prima dell’intervento tremavo. Sono riuscita a reagire grazie alla forza che mi ha trasmesso Luca", sottolinea ancora l’artista.

La De Grenet poi aggiunge: “Il tumore era circoscritto e non aveva toccato i linfonodi. Ho fatto una quadrantectomia e, in sala operatoria, ho avuto la possibilità di avere, oltre all’oncologo, anche un chirurgo plastico che ha sistemato il seno operato e, per pareggiarli, ha ridotto l’altro. Poi ho fatto la radioterapia. Me lo ripeto spesso: nella sfortuna sono stata fortunata. Oggi sono qui che lo racconto, e questa è la cosa più importante. Ho ritrovato confidenza con la mia fisicità e ho tanta voglia di fare, anche nel lavoro”.