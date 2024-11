Alla mezzanotte scatta il party, lei non riesce a trattenersi ed ecco che è travolta dall’emozione

Samantha De Grenet non riesce a crederci. E’ in lacrime. La festa a sorpresa per i 54 anni che le organizza il figlio Brando la lascia senza parole. Il ragazzo per la sua attenzione la commuove, come pure l’affetto delle persone a cui vuole più bene. Al party ci sono tante amiche vip che non bucano l’appuntamento.

Samantha De Grenet in lacrime: festa a sorpresa per i suoi 54 anni con amiche vip, il figlio la commuove

Angela Melillo, Eleonora Daniele, la sorella di Sam, Ilaria De Grenet, sono tutti lì. Lei esce a cena col marito Luca Barbato, complice del figlio, non immagina cosa accadrà. Così rimane stupefatta. Samantha sorride, poi crolla, travolta dall’emozione.

Tra i volti degli ospiti che le fanno gli auguri si scorge anche quello di Daniela Ferolla. Il 19enne è riuscito a coinvolgere tutti per fare una meravigliosa sorpresa alla madre. Sui social arrivano le dediche alla festeggiata. La melillo pubblica uno scatto con Samantha e scrive: “Un’amica speciale c’è sempre, puoi non vederla, non sentirla, ma sai che c’è. Sei tu Samantha. Auguri, buon compleanno!”.

Accanto alla showgirl c'è Angela Melillo

Non può mancare Eleonora Daniele

Pure Brando posta uno scatto con lei e alcuni degli invitati davanti alla torta con le candeline e scrive: “Tanti auguri mamma”. Lei alla fine sottolinea: “La sorpresa organizzata da mio figlio mi ha veramente commossa… Ringrazio tutte le amiche che mi hanno dimostrato tanto amore!”.