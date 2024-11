Nicolò De Devitiis trascorre quarantotto ore in compagnia del cantante 57enne

L’artista napoletano svela le sue piccole ossessioni, anche quella sui calzini

Nicolò De Devitiis trascorre quarantotto ore in compagnia di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano mostra così la sua immensa e pazzesca cabina armadio a Le Iene. E’ organizzata in scala cromatica. L’inviato del programma cult di Italia 1 è strabiliato, vedendola esclama: “Pare un negozio!”. Il 57enne ironico replica: “Sì, un’outlet…”.

''Pare un negozio'': Gigi D'Alessio mostra la sua immensa e pazzesca cabina armadio organizzata in scala cromatica a 'Le Iene'

Gigi anche in auto, poco prima, si confessa. A Nicolò rivela una delle sue piccole ossessioni. “Amo molto i fantasmini, perché te lo dico? Ne compro tanti. Mi piace sempre mettere i calzini nuovi, è una malattia. Li uso non più di due volte, è il lusso che mi permetto”, confida l’artista

Nicolò De Devitiis trascorre quarantotto ore in compagnia del cantante 57enne e scopre così le sue piccole ossessioni

D’Alessio parla pure dei figli. E’ padre di Claudio, imprenditore classe 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA, venuto al mondo nel 2003, i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 14 anni, avuto da Anna Tatangelo, Francesco, 2 anni, e Ginevra, venuta al mondo il 7 luglio scorso, nata dall’amore con l’attuale compagna Denise Esposito, 31 anni. “I figli? Mi sento in colpa perché sto lontano da loro. Non è che non ho dedicato del tempo ai miei figli perché me lo sono dedicato io: se c’è una cosa che posso dire è che non mi sono mai dedicato del tempo. Lo sanno anche loro, ma sono contento”, dice.

Il guardaroba dell'artista è ordinatissimo

Poi lui e l’inviato arrivano nella sua abitazione a Napoli. La cabina armadio è pazzesca. “Pare un negozio!”, gli sottolinea De Devitiis. Che poi spiega: “Organizza tutto in scala cromatica”. Gigi ne è fiero. Al piano terra c’è il suo immenso studio, uffici compresi. C’è ancora la pianola Bontempi che gli regalò la Befana quando era un bambino.

L'inviato è strabiliato: non riesce a crederci

I due escono, Gigi ha un concerto alla Reggia di Caserta. E’ sempre lui a guidare la macchina. “Non posso affidare la mia vita a un altro. A multe siamo messi male…”, sottolinea. Dopo tornano a casa scortati dalla Polizia. D’Alessio, una volta nella magione, mostra le foto dei suoi ragazzi, poi cucina la pasta, nonostante sia l’una di notte: spaghetti al pomodoro. “Non mi piace andare in giro, ma invitare le persone a casa - rivela - Non ho un hobby, non vado in palestra, ci ho provato solo una volta e mi sono fatto male al ginocchio”. Poi si va a letto, non prima di aver detto le preghiere, però.