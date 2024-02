Anche a San Valentino nessuna traccia di Elio, Belen sul social è con una famosa collega: nuova vita da single? Foto

Anche alla festa degli innamorati l'argentina si mostra sola senza Lorenzoni

A Milano Belen si concentra solo sui figli e pranza con un'amica vip

Belen Rodriguez è a Milano e anche nel giorno di San Valentino accanto a lei non compare il compagno Elio Lorenzoni. Dopo la vacanza in Argentina l'imprenditore non si è più visto accanto alla 39enne. La storia d'amore tra i due sembra essere finita nonostante l'argentina avesse ribadito di non volersi lasciar scappare un uomo come Elio.

Belen Rodriguez a Milano va a pranzo con l'amica e collega Claudia Galanti

La Galanti si è trasferita in Francia, ma torna spesso a Milano

Nessuna traccia di Elio Lorenzoni dopo la vacanza in Argentina

Per San Valentino la Rodriguez è single, si gode la sua città e non solo. Per Belen la priorità restano i figli Santiago, nato dal matrimonio tormentato con Stefano De Martino e Luna Marì, frutto della relazione con l'hair stylist Antonino Spinalbese. Sui social si mostra con i pargoli, ma anche con l'amica Claudia Galanti. La showgirl paraguaiana fa la spola tra Milano e Parigi, ma in questi giorni è con Belen nel capoluogo meneghino. Look impeccabili per entrambe, due donne latine che nella vita hanno affrontato periodi complicati. Due mamme forti che dopo aver affrontato dolori e separazioni ripartono sempre da loro stesse. La Rodriguez al momento non vuole parlare della sua situazione sentimentale: il passato l'ha ferita e stavolta vuole essere prudente...