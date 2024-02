I due bellissimi figli di Rocco Siffredi posano sexy insieme per la rivista: guarda

Lorenzo e Leonardo protagonisti di uno shooting per Icon

Hanno raccontato anche un po’ della loro vita privata tra ambizioni lavorative e familiari

I due figli di Rocco Siffredi hanno posato in maniera sexy per uno shooting insieme.

Lorenzo e Leonardo Tano sono i protagonisti della copertina del nuovo numero del magazine Icon.

Negli scatti appaiono in una cameretta da adolescente e Leonardo, 24 anni, si mostra pure solo in intimo. Indossano la Rocco Siffredi X Dsquared2 Capsule Collection.

Alla rivista hanno raccontato un po’ di loro e delle loro vite oggi.

Leo, secondogenito di Siffredi e della moglie Rozsa Tassi, ha detto: “Io ho ereditato la passione per l’atletica da mamma. Crescendo ho ottenuto buoni risultati, puntavo alle Olimpiadi. Poi un infortunio, ad agosto, mi ha costretto a uno stop. Ma sto lavorando per riprendermi bene. Avrò più tempo per la moda, anche per questo vivo a Milano da un anno”.

Lorenzo, 27 anni, ha invece spiegato: “Io invece preferisco star dietro la camera. Ho provato a fare il modello per due settimane, ma non era la mia strada. Preferisco lo sport – ho fatto otto anni di karate – e sono appassionato di tecnologie. Amo anche le moto, la velocità. Oggi faccio la spola tra Budapest e l’Italia: oltre a lavorare con papà nella casa di produzione cinematografica, ho partecipato a Ballando con le stelle e sono sempre un po’ una trottola”.

Tempo fa era circolata la voce che il più piccolo di casa Tano potesse intraprendere una carriera nell’hard. Ora risponde lui: “Per un periodo erano circolate voci sul fatto che io volessi seguire le sue orme, ci trovavano simili. Ma non ho mai pensato di intraprendere la sua carriera, per due motivi. C’è stato un momento, quando per la prima volta aveva deciso di smettere, in cui papà aveva provato ad allontanarci da quel mondo. Forse perché aveva dei dubbi su sé stesso e voleva tutelare anche noi. Ma poi pensa avere papà come regista e io come attore!”.

Lorenzo con la fidanzata Lucrezia Lando conosciuta a 'Ballando con le Stelle'

I due hanno idee diverse, almeno per il momento, anche sulla famiglia. Se Leonardo non si vede genitore nel futuro prossimo, Lorenzo, che oggi è fidanzato con l’insegnante di ‘Ballando con le Stelle’ Lucrezia Lando, sembra avere le idee piuttosto chiare.

Ha fatto sapere: “Sì, m’immagino padre, a mio figlio trasmetterò i valori ereditati da papà: amore per la famiglia, disciplina, libertà, impegno”.