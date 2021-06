Sara Affi Fella dopo il parto si è rifatta il seno: ecco perché

Sara Affi Fella dopo il parto si è rifatta il seno. Ha deciso di ritoccarsi il decoltè, lo svela ai fan rispondendo alle domande sui social e spiega il perché della sua scelta.

L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha fatto dopo la nascita di Tommaso, il primo figlio nato lo scorso settembre dalla relazione con Federico Fedato che ora ha 8 mesi. Ha scelto di fare una mastoplastica e ora è ancora più sinuosa ed esplosiva rispetto al passato. Sara non ha alcun problema a rivelarlo ai follower.

La Affi Fella in vacanza in Sardegna con il compagno e il piccolo sfoggia forme sensualissime in bikini. “Ti sei rifatta il seno, vero?”, le scrive un ‘seguace’. “Sì vero, anzi verissimo!”, ammette la bella campana che il prossimo 11 luglio compirà 25 anni. E poi fa sapere il perché è finita sotto il bisturi per il ritocco estetico: “In gravidanza era aumentato tantissimo! Tre taglie in più. Una volta partorito era diventato… No comment”.

Sara Affi Fella non nasconde la sua esigenza di avere un seno nuovamente florido. Ora si sente benissimo. E’ una mamma felice. Lo scandalo legato al dating show di Maria De Filippi, quando si scoprì che nonostante avesse scelto Luigi Mastroianni, fosse segretamente ancora fidanzata con l’ex Nicola Panico, è ormai alle spalle. Ha voltato pagina e si gode ogni istante del quotidiano insieme alla sua famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2021.