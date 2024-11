''Mamma gli dà baci e lui salta'': Sara Barbieri, fidanzata incinta di Fabrizio Corona, mostra il tenero scatto col genitore

La 24enne è al nono mese di gravidanza: tra pochissimo nascerà Thiago

La donna entusiasta di diventare nonna, il padre e la sorella ci hanno messo di più ad accettare

La donna è entusiasta di diventare nonna. Sara Barbieri nelle Stories condivide un tenero scatto col genitore. La madre le bacia il pancione di nove mesi. “Mamma gli dà i baci e lui salta ogni volta”, scrive. La fidanzata incinta di Fabrizio Corona si sente molto coccolata negli ultimi giorni della gravidanza. La modella dovrebbe darà alla luce un maschietto, Thiago, il 25 dicembre, questa la data presunta del parto.

Tra pochissimo nascerà Thiago. Sara è felicissima, così come anche l’imprenditore a cui è legata da due anni. "Guardo il mio corpo cambiare, un cuore che batte dentro di me e le mille paure.. e domande…ho sognato di essere madre, e quanti nodi alla gola, che per i tanti motivi il mio corpo non poteva essere ‘mai’ pronto. Quando sei arrivato sei stato un fulmine a ciel sereno, in così poco tempo ho dovuto cambiare tutta la mia vita, e senza saperlo mi hai migliorato già così tanto, ho iniziato a prendermi cura di me per prendermi cura di te, come mai in tutti questi anni”, ha scritto lo scorso agosto, parlando del figlio.

“Se penso a questi mesi, non è stato tutto bellissimo come spesso la maternità è portata a pensare, tante volte mi sono sentita sbagliata perché i miei pensieri mi facevano stare male, e i sensi di colpa diventavano immensi… ma so che in questi mesi così particolari e delicati, per ognuna di noi diversi, dobbiamo essere libere di esprimere tutte le mille emozioni contrastanti e sapere che non per questo saremo meno madri”, ha aggiunto.

E ancora: “Ora mi sento così fortunata ad averti dentro di me. Ti sento ogni giorno, ogni istante, ti immagino e ti sogno e farò del mio meglio per amarti e appoggiarti ogni giorno della tua vita, con il tuo babbo che ogni volta che vede un bambino piccolo lo prende in braccio e si immagina come sarà e come sarai, mi rassicura, e so che l’amore che forse non abbiamo avuto in questo modo, lo daremo a te. Sei già così forte e agitato (speriamo non troppo che con il tuo papà ormai sono quasi rassegnata, con te non lo sarò mai!)”.

“I miei momenti più belli adesso sono diventati quando io e il tuo babbo ti vediamo alle visite, con quel nasino, non stai un attimo fermo e ci perdiamo a immaginarti quando sarai qui con noi. Imparerò ad amarti, conoscerti e sarò il tuo punto fermo per sempre”, ha concluso la Barbieri

La mamma le sta accanto. Corona, quando aveva annunciato la cicogna in arrivo a Chi aveva svelato: “La mamma di Sara è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo, d’altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri”.