''Impossibile tenere insieme la coppia'': Milly Carlucci spiega perché Madonia è stato allontanato da 'Ballando'

La conduttrice ha parlato della decisione presa insieme alla Rai nei giorni scorsi

La vita privata di Madonia interferiva nel suo lavoro come maestro della Pellegrini

Milly Carlucci ha parlato in tv dell’allontanamento di Angelo Madonia da ‘Ballando con le Stelle’.

La conduttrice del talent ha sottolineato che Federica Pellegrini non c’entra nulla con una decisione presa dalla Rai.

La situazione però era diventata insostenibile, ora al posto di Madonia, compagno di Sonia Bruganelli, è arrivato Samuel Peron, vecchia conoscenza della trasmissione.

Milly Carlucci, 70 anni, spiega a 'La Vita in Diretta' la sua versione sull'allontanamento di Angelo Madonia

Proprio il legame tra la Bruganelli e Angelo avrebbe portato quest’ultimo a “distrarsi” dal suo impegno principale, ovvero supportare la Pellegrini.

Ospite da “La Vita in Diretta”, la 70enne ha spiegato: “Questo programma si base su un assunto fondamentale: le persone che hanno notorietà in altri campi ci danno fiducia e noi li affidiamo a un maestro o una maestra”.

“Il personaggio deve essere supportato, la paura di fare brutta figura ce l’hanno tutti. Quindi ci deve essere unità indissolubile tra maestro e allievo, fatta di presenza. C’è sempre stata in questi anni”, ha aggiunto.

Federica Pellegrini, 35 anni, col nuovo maestro Samuel Peron

“Il maestro difende l’allievo sempre davanti alla giuria, non mette in mezzo vicende personali, che non devono avere conseguenze sulla vita quotidiana”, ha continuato.

“Il maestro deve esserci in sala prove, qualsiasi cosa succeda. E’ l’estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i protagonisti. E’ sempre successo per 19 anni”, ha sottolineato.

“Si era arrivati al punto in cui non era più possibile tenere insieme la coppia e farla lavorare serenamente”, ha proseguito.

“La decisione l’abbiamo presa noi, con la Rai, Federica l’ha saputo lunedì, la concorrente non c’entra nulla”, ha voluto chiarire.

“Ringrazio Samuel Peron perché aveva appeso gli scarpini al chiodo, aveva deciso che non ballava più”, ha infine concluso.