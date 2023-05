Top e minigonna con inserti in rete argentata e giacca oversize black per la festeggiata

La figlia 26enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sceglie l’outfit total denim

Sara Daniele festeggia i 27 anni a Milano. La figlia di Pino Daniele organizza un party nel gettonatissimo Penelope a casa. All’appuntamento non può mancare la sua migliore amica, Aurora Ramazzotti, che celebra il giorno speciale insieme ad altri vip a cui lei stessa è molto legata: Jonathan Kashanian e Paola Di Benedetto. Immancabile pure la presenza del fidanzato di Sara, Marco Falivelli, classe 1992, conosciuto ai più per essere speaker di Radio Zeta e RTL 102.5. I due stanno insieme da oltre due anni.

Sara Daniele, figlia di Pino, festeggia 27 anni con la migliore amica Aurora Ramazzotti e altri vip: foto e curiosa scritta sulla torta

Cena allestita nella suggestiva e curata sala in giardino del locale per la Daniele e i suoi invitati. Sara indossa un top e minigonna con inserti in rete argentata e giacca oversize black. Ha l’addome a vista. Ai piedi un tocco di colore: décolleté fucsia con il tacco vertiginoso.

Top e minigonna con inserti in rete argentata e giacca oversize black per la festeggiata

La figlia 26enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sceglie l’outfit total denim

Aury opta per un look in total denim, seguendo il trend del momento: porta una tuta di jeans a maniche lunghe, con maxi tasche e pantaloni morbidi. Posa insieme alla festeggiata a cui già al mattino presto ha fatto gli auguri via social insieme al figlio Cesare, nato lo scorso 30 marzo. Ormai la definisce “zia”: le due sono come sorelle.

Sara con il fidanzato Marco Falivelli, classe 1992, prima di cambiarsi per il party

Alla festa anche Jonathan Kashanian e Paola Di Benedetto

Sul dolce si legge: "Vino rosso, emicrania e CrossFit"

Sara brinda con gli amici e il suo amore: sorride contenta. Al momento della torta pink a più piani sorride per la curiosa scritta sul dolce che la rappresenta. “Vino rosso, emicrania e CrossFit”, si legge. Il numero 27 troneggia sopra. E’ spensierata e felice, attorniata da chi le vuole bene, quelli che per lei ci saranno sempre.