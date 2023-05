''Mi hanno operato e salvato la vita, ma ci sono conseguenze'': Nina Moric rompe il silenzio dopo il delicato intervento chirurgico

La croata da giorni è ricoverata in ospedale: ringrazia i suoi ‘angeli custodi’, l’equipe medica

L’operazione all’Humanitas eseguita da un senologo, un chirurgo plastico e un’esperta di chirurgia toracica

Nina Moric finalmente rompe il silenzio dopo un delicato intervento chirurgico. E’ ricoverata in ospedale, giorni fa si era mostrata nelle sue storie nel letto della stanza che occupa. “Mi hanno operato e salvato la vita, ma ci sono conseguenze”, rivela la croata 46enne.

La showgirl e artista aveva messo in allarme tutti condividendo sul social un misterioso post in cui scriveva: “Anche nell’ora più buia della vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”. Poi si era mostrata nel letto di ospedale: è stata operata all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, vicino Milano. “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie”, sottolineava.

Ora in un video postato Nina spiega: “Diciamo che non è stato un periodo facile… Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi. Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita”. I tre specialisti che cita sono, nell’ordine, un senologo, un chirurgo plastico e un’esperta in chirurgia toracica. La Moric potrebbe essere stata costretta a finire sotto i ferri per un tumore al seno al primo stadio, anche se lei non chiarisce. Parla solo di “malessere”.

L’ex moglie di Fabrizio Corona, mamma di Carlos Maria, 20 anni, poi confessa: “Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e tutto andrà benissimo”. Non è ancora finita: dovrà continuare a curarsi. E infine conclude: “Detto questo, sto bene e mi dispiace: non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”. Forse prossimamente rivelerà con più dovizia di particolari la causa dell’operazione.