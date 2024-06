''Oggi non farei più quest'errore'': Sara Ricci racconta di quando fece scappare Kim Rossi Stuart dopo un appuntamento galante

L'attrice 55enne svela il suo rimpianto in tv a Storie di Donne al Bivio

E' la sua occasione persa col collega 54enne, ora sposato con Ilaria Spada

C’è una “rosa che non ha mai colto", come le precisa la conduttrice. Sara Ricci, single, parla della sua vita sentimentale passata a Storie di Donne al Bivio. A Monica Setta, che le chiede se ci sia stata un’occasione sprecata in passato, racconta di quando fece scappare Kim Rossi Stuart dopo un appuntamento galante. “Oggi non farei più questo errore”, confessa l’attrice 55enne.

Sara recrimina per aver ‘rifiutato’ il 54enne, ora felicemente sposato con Ilaria Spada. “L’ho conosciuto sul set del film di Michelangelo Antonioni e Win Wenders (Al di là delle nuvole, 1995, ndr) ed era stupendo, quindi abbastanza innamorata da subito. Prima ci siamo incontrati a casa di Antonioni dove facevamo le prove di trucco e parrucco e poi sul set, avevo queste scene con lui e Inés Sastre. Io mi ero portata il mio compagno del momento, Massimo, e non poteva succedere niente”, svela la Ricci.

"L’ho rivisto dopo tre o quattro anni durante uno spettacolo di Luca Ronconi, quegli spettacoli che durano 5 ore. Io ero da sola, lui da solo e abbiamo continuato a vedere lo spettacolo insieme - prosegue l’artista - Io imbarazzatissima. Lui a un certo punto mi fa: ‘Ma andiamo a bere una cosa?’. Io: ‘No’. Sono scappata”.

Non è finita lì. Sara prosegue: “Ci siamo lasciati il numero, ci siamo rivisti, siamo usciti, mi riaccompagna a casa, pensando che io l’avrei fatto salire… E gli ho offerto un bicchiere di latte sotto casa! Io che amo il vino e sono quasi sommelier…! C’è qualcosa di freudiano”. La Setta commenta: “Non si è più rifatto vivo immagino”. La Ricci così confida: “No e non l’ho fatto salire perché avevo i mobili brutti, non era a posto la casa”. “Oggi non farei più questo errore!”, sottolinea infine scoppiando in una sonora risata.