Alena Seredova massacrata per il suo aspetto fisico dopo l’ultima apparizione tv: ''Non posso vivere in palestra''

L’ex modella, oggi 46enne, ha spiegato di essere stata derisa per il suo corpo

Ci è stata male, le è passata, ma non ha intenzione di ‘vivere in palestra’

Quest’anno non crede che si mostrerà in bikini

Alena Seredova ha rivelato di essere stata “massacrata” per il suo aspetto fisico da alcuni commentatori social dopo l’ultima apparizione a ‘Verissimo’.

L’ex modella di origini ceche, oggi torinese doc, lo ha spiegato ai suoi follower di Instagram.

Durante una sessione di domande e risposte, ad Alena - che è mamma di tre figli, Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, nel 2009, avuti con l’ex marito Gigi Buffon, e Vivienne, avuta nel 2020 con l’attuale marito Alessandro Nasi – è stato chiesto se si farà vedere in bikini.

Alena Seredova, 46 anni, spiega di essere stata massacrata e insultata per il suo aspetto fisico dopo l'ultima apparizione in tv

Così ha risposto: “Dopo che me ne hanno dette di ogni, che sembro un barile, che sono grassa, che sono vecchia, etc… mi metto in bikni? Ma va’! No, il mio fantastico corpo lo nascondo”.

Le è stato allora domandato se si senta bene nel suo corpo.

Ha quindi spiegato di non essere esattamente a suo agio: “Nì, però non posso ragazzi neanche… non so, vivere in palestra per provare a essere soddisfatta a 46 anni. E’ ovvio che a 20 anni avevo un fisico pazzesco, peccato che non me ne rendevo conto. Poi ho fatto tre figli e so che c’è un prezzo da pagare”.

“Come ho detto ho 46 anni perciò qualche problema tocca a tutte noi… ma è la vita. Devo, non so, non vivere per avere quattro chili in meno? Ma chissenefrega a questo punto”, ha continuato.

In realtà un po’ le importa: “Chissenefrega no perché devo dire che l’altro giorno dopo che in tanti mi avete insultato a Verissimo, devo dire non è che non mi ha toccato. Devo dire che ci sono rimasta male, anche perché era proprio nel momento in cui avevo anche perso qualche chilo e mi sentivo proprio bene”.

Alena Seredova in costume in una foto di qualche tempo fa

“Ovvio che non mi sentivo la f**a di vent’anni, però mi sentivo meglio e mi avete massacrato, perciò che dire? Vale la pena soffrire per i vostri commenti? No, però uno ci deve arrivare e ci deve lavorare perché non è automatico”, ha proseguito.

Un utente le ha allora domandato chi è che si è permesso di darle del ‘barile’ vedendola in bikini. Lei lo ha corretto: “Ero vestita, peggio ancora. Immaginate cosa avrebbero detto se fossi stata in costume. Mi è passata ma devo dire che un pochino mi ha fatto patire”.

“Da piccola cercavo sempre la perfezione e non volevo ammettere magari di avere bisogno di aiuto. L’ho imparato penso molto grazie a mio marito. La mia forza è diventata ogni tanto di ammetterlo”, ha concluso rispondendo a un altro utente.