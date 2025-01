Il 50enne al settimo cielo per Thiago, il secondogenito avuto da Sara Barbieri 24 anni

Il piccolo è venuto al mondo lo scorso 21 dicembre, la modella desidera anche una bambina

Fabrizio Corona è al settimo cielo per la nascita di Thiago, il suo secondogenito, venuto al mondo lo scorso 21 dicembre. Il 50enne racconta la sua gioia a Chi. Lo fa insieme alla giovane compagna, Sara Barbieri, 24 anni, con cui la relazione va alla grande. L’imprenditore, però, parlando di un’altra eventuale cicogna, ironizza. “Io e Sara faremo il secondo figlio, ma dopo 4 o 5 anni ci lasceremo”, dice.

''Io e Sara faremo il secondo figlio, ma dopo 4 o 5 anni ci lasceremo'': le parole di Fabrizio Corona sulla sua famiglia stupiscono

La modella sta con Corona da due anni. Sulla differenza d’età col compagno minimizza: “Gli anni? Sono proprio l'ultima cosa, Fabrizio è la giovinezza, è un eterno Peter Pan. E poi ha quello che davvero pochi hanno: non c'è una giornata in cui si svegli senza un sorriso. Ha tremila cose, impegni e guai? E’ sempre contento, me ne trovi uno così. E poi è coinvolgente, ti dà forza in tutto. E ora con il bambino abbiamo il nostro equilibrio, tutto sta andando bene, non diciamolo troppo ad alta voce…”.

Sara parla poi dei genitori, quando hanno saputo del legame con Fabrizio non l’hanno presa bene: “L'inizio per loro è stato traumatico. Mio padre ha 57 anni e mia madre ne ha 54. Poi i miei sono due persone molto aperte e molto umili”. La mamma e il papà sono separati, l’uomo le è stato molto accanto: “Ho sofferto di disturbi alimentari, dai tredici anni in poi è stato un viaggio nel buio. Ora non è che abbia risolto, mi curo, ci sto attenta, so che sono sempre dietro l’angolo”.

l 50enne al settimo cielo per Thiago, il secondogenito avuto da Sara Barbieri 24 anni. Il piccolo è venuto al mondo lo scorso 21 dicembre, la modella desidera anc

Tornando al compagno, la Barbieri svela:che il padre era preoccupato. Adesso, però, è tutto risolto e c’è grande feeling tra Fabrizio e i suoi. Arriva la domanda sulle nozze. Corona replica: “Magari fra un anno ci sposiamo, ma io voglio fare una previsione sulla nostra storia, faremo il secondo figlio, ma staremo insieme altri quattro o cinque anni, poi ci lasceremo. Però, lei è e sarà sempre il mio grande amore, ci vorremo comunque sempre bene e da vecchio, quando sarò in punto di morte, al mio capezzale ci sarà lei”.

Pure Sara è d’accordo su una successiva gravidanza: “Non rinuncio all'idea di avere una bambina, è il mio sogno. Ho avuto un parto fantastico, naturale e con l'epidurale, l'arrivo di questo bimbo ha riallineato tutti i miei pianeti. E dire che con i miei disturbi e con altre problematiche mi avevano detto che non potevo avere figli... Quindi sì, vorrei avere un altro bambino, vediamo come andrà, intanto ci godiamo questo figlio. Vogliamo anche viaggiare, ora riprendo con l'università, psicologia, mi sa che ci siamo raddrizzati tutti e due”.

Thiago è, parola dell’ex re dei paparazzi, “un bambino fortunatissimo, ha un mondo di affetti, fra Sara che è una mamma fantastica, i genitori di lei, mio fratello piccolo, la sua fidanzata, le persone che lavorano con me da sempre... Quando è nato Carlos era tutto diverso, mio padre è morto quattro anni dopo, io sono finito nei guai, ora ho cinquant'anni, un mio equilibrio”.

Poi su Carlos, 22 anni, il primogenito nato dal matrimonio con Nina Moric, a cui Sara è molto affezionata, Fabrizio dice: “L'idea è certo quella di comprenderlo, piano piano: ha fatto le vacanze con noi, ha i suoi problemi, è un momento delicato, a dire la verità. Però, io e Sara ci siamo molto trovati, l'incastro funziona, tiriamo fuori il meglio l'uno dell’altra. Anche Carlos beneficia di questo nuovo assetto. E poi, con il tempo Thiago, quando sarà grande, si prenderà cura anche lui di Carlos, l'eredità più grande che posso lasciare ai miei figli sono i loro fratelli e, magari, le loro sorelle”.