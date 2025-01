Da Marcuzzi a Leone e Lamborghini: tutti i co-conduttori di Sanremo 2025 riuniti con Carlo Conti in tv, guarda

La squadra scelta dal direttore artistico del festival si mette in posa per lo shooting di rito

Si ritrovano a Corso Sempione a Milano per mettersi in posa sul set per lo shooting ‘ufficiale’. Tutti i co-conduttori di Sanremo 2025 sorridono con Carlo Conti in tv. Il Tg1 delle 20 li svela in un servizio. Nelle storie di ognuno, invece, solo qualche accenno all’importantissimo impegno giornaliero. Il festival è alle porte, ormai: andrà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio su Rai1. Il direttore artistico sorride entusiasta con accanto la sua squadra. Ci sono Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan. Assente solo Bianca Balti, ancora a Los Angeles, impegnata nella sua lotta contro il cancro alle ovaie. Ma presto pure la modella 40enne volerà in Italia per la kermesse.

La prima serata di Sanremo vedrà al momento solo il mitico Carlo al comando, anche se i gossip raccontano che al suo fianco, in realtà, ci saranno Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, i suoi amici di sempre, e Gerry Scotti, in ‘prestito’ da Mediaset. La conferma non è arrivata, quindi nessun set per i tre.

I riflettori si accendono per tutti gli altri che si divideranno le serate successive. Nella seconda saliranno sul palco dell’Ariston Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La terza vedrà protagoniste Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Per la quarta sono stati assoldati Geppi Cucciari e Mahmood. La quinta e ultima serata, invece, vedrà con Conti Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

“Sto sognando a occhi aperti”, confessa la Lamborghini. “Per me Sanremo sono io da piccola che canto le canzoni”, dice la Leone. “Sanremo per me è un momento di aggregazione”, fa sapere Alessia Marcuzzi. Pure il resto del team si dice onorato per l’occasione ghiotta. Conti, quando gli si domanda se abbia impiegato molto a convincerli, replica: “No, tutti hanno detto subito di sì. Come ho convinto Bianca Balti? Con una telefonata. Anche lei ha detto subito di sì, perché è una guerriera e vuole dimostrare la normalità anche in momenti difficili della vita”.