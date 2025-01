Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, José Sebastiani, festeggia 16 anni coi genitori e la sorella maggiore: foto

Il 19 gennaio è un giorno speciale per il conduttore 62enne e la moglie 47enne

Il papà, premuroso, lo riprende con lo smartphone mentre soffia sulle candeline. José Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, festeggia i 16 anni. Per lui non un mega party, ma una festa intima casalinga. Ci sono tutti: i genitori, la sorella maggiore Alice, che il conduttore 62enne ha avuto dalla sua prima moglie Marisa Di Martino, i nonni Corrado e Antonella, genitori del presentatore, e Paolo e Gelsomina, mamma e papà della 47enne, più alcuni degli amici più cari del ragazzo.

José sorride felice: è nel pieno dell’adolescenza ed è molto preso dal calcio. A luglio scorso ha lasciato l’Inter, squadra del cuore, per approvare all’Udinese U16. Seguitissimo sui social, ha un format tutto suo su TikTok in cui parla di musica, l’altra sua grande passione.

A Vanity Fair lo scorso maggio José aveva svelato dove si vede tra 10 anni: “Su un campo da calcio, in uno stadio bellissimo, con un sacco di gente che tifa per me e anche contro di me, perché questo è lo spirito dello sport. Il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio”.

Non disdegna il mondo dello spettacolo, ma il pallone viene prima: “Il mio primo sogno è quello di diventare calciatore. Se non avessi la fortuna di riuscire nello sport, mi piacerebbe lavorare nella musica, ma dietro le quinte. Riesco a distinguere un bel brano”.

Sul famoso padre aveva sottolineato: “Sicuramente grazie a lui ho avuto l’occasione di vivere situazioni bellissime, come Sanremo, ma per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri. Mi sostiene e io sostengo lui: abbiamo un bellissimo rapporto”. La madre è più severa invece. Entrambi gli hanno insegnato rispetto e grande educazione. Anche la sorella Alice rappresenta un ottimo esempio: sono molto uniti, nonostante la grande differenza d’età, lei ha 28 anni, dodici più di lui.