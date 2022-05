Sara Tommasi: 'In Britney Spears rivedo me: non sta bene e va aiutata’

Sara Tommasi, a distanza di 10 anni dal suo esordio nel porno, in un momento buio e doloroso della sua esistenza, ricorda i momenti di difficoltà. Lo fa osservando le foto condivise da Britney Spears in cui la popstar posa completamente nuda sul social. “In lei rivedo me: non sta bene, va aiutata”, sottolinea la showgirl 40enne a Fanpage.

Ora Sara sta bene: “Vengo da un periodo molto positivo grazie al matrimonio, grazie a chi mi è stato vicino senza interessi, grazie a mamma che purtroppo non c'è più, grazie a mia nonna”. Poi sull’artista statunitense dice: “Io non sono Britney Spears, però facevo quelle cose lì”.

“Forse lei non è molto lucida al momento per comportarsi così”, aggiunge la Tommasi. In Britney riconosce segnali di squilibrio psichico: “Assolutamente. Pubblicarsi nuda, gestire la propria immagine in quel modo. Succedeva anche a me. Succedeva quando non stavo bene che cominciavo a spogliarmi nuda sulle piattaforme o per strada, mi facevo fotografare. Non andava bene in quel momento. Quindi, sì, per me questo spogliarsi nuda sulle piattaforme è un segnale chiaro di una persona che non sta bene e che forse va aiutata”.

Per quanto la riguarda, Sara ha sconfitto i suoi demoni, ha però ben chiara la cosa più brutta mai fatta: “Tutto. Il porno, spogliarsi nuda per strada, il gesto della fontana. Sono tutte così orribili. Non sono per niente fiera del mio passato, però sono fiera di essere riuscita a voltare pagina, fiera di aver riconquistato quella normalità che credevo perduta per sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2022.