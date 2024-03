Ha scelto Sharm el-Sheikh insieme ad Antonio Orso, che ha sposato il 21 marzo 2021 a Massa Martana

La 42enne si è ormai definitivamente messa alle spalle il passato fatto di scandali e dipendenze

Sara Tommasi ha scelto Sharm el-Sheikh insieme ad Antonio Orso, anche suo manager, che ha sposato il 21 marzo 2021 a Massa Martana, in provincia di Perugia. A Diva e Donna la 42enne spiega come vive oggi in Egitto con il marito. “Avevo dei risparmi e ho fatto investimenti immobiliari”, racconta. Sul social tante foto rivelano il suo quotidiano lontano dall’Italia.

''Avevo dei risparmi e ho fatto investimenti immobiliari'': Sara Tommasi spiega come vive oggi in Egitto col marito

Il passato fatto anche di scandali, dipendenze, malattia, è oramai definitivamente alle spalle. Sulla famosa località del Mar Rosso Sara è felice. “Due anni fa dovevo fare delle pubblicità qui e con Antonio ci siamo innamorati di questo posto. Io avevo dei risparmi, mi mantengo anche grazie a degli investimenti immobiliari, lui il suo lavoro di manager dello spettacolo lo può fare anche via computer da qui. Così molti mesi all’anno li passiamo qui…”, rivela. E aggiunge: “Qui in Egitto sono rinata e qui ci risposeremo presto. In spiaggia”.

La Tommasi, su quel che le accaduto prima dice amareggiata: “Molti si sono approfittati di me. Ma non mi importa. E’ un capitolo chiuso. Mi importa che sono riuscita a superare la mia malattia, che mi ha fatto vivere anni brutti, dal 2009 al 2018. I miei genitori e Antonio mi hanno aiutato”.

Ha scelto Sharm el-Sheikh insieme ad Antonio Orso, che ha sposato il 21 marzo 2021 a Massa Martana

Orso spiega, rivolgendosi alla moglie: “Ci scrivono molte ragazze, che come te hanno il disturbo bipolare o genitori di ragazzi che ne soffrono, per chiederti come hai fatto a uscirne”. “Io mi sono innamorato del suo sguardo, fragile ma nello stesso tempo pieno di energia - poi sottolinea - Avrebbe potuto compiere anche gesti estremi per quello che aveva vissuto, invece voleva farcela. Per la prima volta nella mia vita sono riuscito, grazie a lei, anche a piangere, senza vergognarmene. Ma da solo non potevo aiutarla e allora l’ho convinta a tornare dal suo psicoterapeuta. E quando ha iniziato a stare bene è stata lei ad aiutare me”.

I due stanno benissimo insieme: vogliono risposarli in Mar Rosso sulla spiaggia

Sara un pensierino sulla tv lo fa sempre: “Se succede sono contenta. Tre anni fa mi avevano proposto di fare L’Isola dei Famosi, ma non ero pronta: ero uscita da poco dalla clinica, dove mia madre mi aveva fatto ricoverare, salvandomi. Oggi se mi proponessero un reality, magari in coppia con Antonio, lo farei”.