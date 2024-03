''Sarò opinionista all’Isola'': Sonia Bruganelli appare in un video e rompe il silenzio sul nuovo super ingaggio a sorpresa

La 50enne, ex moglie di Paolo Bonolis, affiancherà Vladimir Luxuria dall’8 aprile

E’ stata scelta insieme al giornalista Dario Maltese per commentare le vicende dei naufraghi

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio dopo l’annuncio che sarà una dei due opinionisti dell’Isola dei Famosi.

Il reality show di Canale5 tornerà in onda a partire da lunedì 8 aprile e poche ore fa Mediaset ha annunciato per la prima volta i nomi dei due opinionisti e anche quello dell’inviato.

A commentare quanto succederà in Honduras, affiancando la conduttrice Vladimir Luxuria, ci saranno appunto l’ex moglie di Paolo Bonolis e il giornalista Dario Maltese.

La 50enne poco fa ha condiviso un video in cui appare truccata, forse durante gli scatti per la nuova copertina di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ che la vedrà protagonista insieme ai compagni di questa nuova avventura.

Nella clip afferma: “Ragazzi sta per iniziare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e sarò opinionista”.

“Se volete ve lo dico in inglese: I’ll be the opinionist of the Isola dei Famosi”, aggiunge poi scherzando Sonia, che è già stata per due edizioni opinionista del ‘Grande Fratello Vip’.

L’inviato, o meglio l’inviata, dello show sarà Elenoire Casalegno, famosa showgirl e modella.

Nelle stesse ore dell’annuncio di Mediaset, il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato del programma nel suo show su Rtl 102.5, sottolineando che il casting per i naufraghi sarebbe ancora in alto mare.

Ha fatto nomi di quattro probabili concorrenti: Edoardo Franco, Marina Suma, Edoardo Stoppa e Joe Bastianich.

Ha detto: “Davanti a Mediaset c’è un via vai perché ieri hanno scattato la copertina de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Una copertina senza i naufraghi perché il cast non è ancora stato chiuso”.

“I nomi che possiamo confermare sono Edoardo Franco che è il vincitore di MasterChef, Marina Suma, Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, Joe Bastianich”, ha aggiunto.

“Poi c’è un caso strano, quello di Lorenzo Nobilio, che non farà parte del cast nonostante avesse passato tutti i provini perché era in ballo con un altro reality di Netflix e alla fine ha accettato quello. Vi ricordo che lui è l’italiano che ha partecipato al reality ispirato a Squid Game”, ha concluso.