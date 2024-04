''Siete delle m…'': il cattivissimo scherzo de Le Iene manda Elisabetta Gregoraci fuori di testa

La showgirl calabrese legata a una sedia col nastro adesivo urla contro Gazzarrini e Fortunato

I due mandano messaggi con la sua voce creata dall’intelligenza artificiale: vogliono rovinarle la reputazione

Elisabetta Gregoraci urla, cerca di divincolarsi. Non ci sta. “Siete delle mer*e!”, esclama. Il cattivissimo scherzo de Le Iene la manda letteralmente fuori di testa. Per rubarle il cellulare e mandare i messaggi creati con l’intelligenza artificiale per rovinarle la reputazione, la 43enne viene invitata da Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato con la scusa di testare un visore. Una volta lì gli inviati la legano alla sedia con del nastro adesivo e le prendono il telefonino.

Eli cerca di ribellarsi: “Basta! Lo sapevo che era una truffa”. Le rivelano che manderanno tanti messaggi. Il primo a Massimiliano Allegri: “Max, ho sognato che facevamo l’amore… Ma è più facile che vinci lo scudetto. Dovesse capitare comunque sarà una bella partita”. Il secondo viene inviato a Simona Ventura: “Ciao, quando mi mandi la quota del regalo di Flavio?”. La conduttrice risponde: ha capito immediatamente che si tratta de Le Iene.

Adriano Galliani è il prossimo: “Hai 14 biglietti per Monza-Atalanta? Devo fare una bella reunion di classe. Ma lì a Monza avete il buffet come a San Siro?”. Lui risponde dicendole che le darà i biglietti per il match. E' la volta di Luciano Moggi e soprattutto di Alfonso Signorini: “Da quando è finito il GF non vado più in bagno, la tua faccia da cesso mi ispirava”. Nella lista c’è anche Anna Tatangelo, a cui nel finto messaggio la sua voce riprodotta dà della “fallita”. Elisabetta urla: “Non si può, mi fate litigare con tutti!”.

I messaggi continuano. A Caterina Balivo sottolinea che è stata chiamata di notte per un’intervista, a Ezio Greggio dà del “coglio*e”. A Francesco Oppini la sua voce accusa la madre del ragazzo, Alba Parietti: “Una pettegola”. Immediatamente la showgirl richiama il numero della Gregoraci: ha capito che è una burla.

Ad Amadeus le Iene mandano una foto di Eli in cui si vede il fondoschiena della calabrese. “Hai voglia di aprire questo pacco?”, c’è scritto. Poi Renzi: “Stanotte Flavio urlava il tuo nome: ‘Votate il coglionaz*o’, sei tu no?”. Pure il politico capisce che è tutto finto. “Siete delle mer*e”, esclama lei.

Gazzarrini e Fortunato esagerano, fanno un gruppo WhatsApp con dentro Nicola Savino, Yuri Chechi, Pupo e Piero Chiambretti. “Ho un giardino immenso, mi servono dei nani, se compro voi mi fate lo sconto?”. Anche Vacchi è un obiettivo. Un messaggio parte diretto a tutta la rubrica della Gregoraci: “Monica, alla fine ho accettato la proposta di PornHub, mi danno un sacco di soldi per quel che rimane della mia giovinezza”.

Lei impazzisce e cerca di stopparli

Manca solo Flavio Briatore, ex marito. La ‘finta’ Elisabetta gli chiede di firmare per far partecipare il loro figlio al GF Kids, lui risponde: “Fuori di testa!”. Poi Le Iene lo richiamano per salutarlo e gli chiedono se possono pretendere un riscatto per la Gregoraci. Lui replica: “Sì, vi pago, purché la teniate lì”. Tutto finisce tra le risate generali.