Seconda festa per i 18 anni di Cristian Totti: stavolta c'è papà Francesco, assente mamma Ilary. Foto

L’ex capitano della Roma gliela organizza sul terrazzo della casa dove vive con Noemi a Roma Nord

Niente di faraonico, ci sono solo la fidanzata Melissa Monti, le due sorelle e alcuni amici

L’equilibrio, quello tanto auspicato da Francesco Totti nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, evidentemente non è ancora stato trovato. Cristian Totti per i 18 anni, compiuti ieri, 6 novembre, riceve in dono una seconda festa. Stavolta è il papà a organizzarla. Assente mamma Ilary Blasi. Il primogenito della ex coppia arriva a casa dell’ex capitano della Roma, quella dove ora vive con la nuova compagna Noemi Bocchi a Roma Nord, ed è lì che spegne ancora una volta le candeline per la sua maggiore età finalmente raggiunta.

Seconda festa per i 18 anni di Cristian Totti: stavolta c'è papà Francesco, assente mamma Ilary

Le celebrazioni faraoniche sono arrivate la sera prima. Ilary ha fatto le cose in grande donando al figlio un mega party a sorpresa nella Tenuta San Domenico, in provincia di Caserta. Ha invitato tutti gli amici del ragazzo e i parenti, quelli che portano il suo stesso cognome. L’ex marito, però, non era stato incluso nella sua lista.

Il 46enne abbraccia il figlio primogenito: è fiero di lui

Francesco per il figlio fa decorare il grande terrazzo dell’attico che occupa. E’ tutto molto sobrio: atmosfera sognante, e pochi ospiti. Cristian arriva con la fidanzatina ancora una volta. E’ inseparabile da Melissa Monti. Ci sono le sue amatissime sorelle, Chanel, 16 anni, e Isabel, 7, che lui tiene accanto al momento della torta.

Il padre lo abbraccia: è fiero di lui. Cristian gioca nel le giovanili del Frosinone, pur portando un cognome pesante, non teme il confronto col genitore sul campo. Francesco gli vuole un mondo di bene e spera che abbia un futuro radioso. E con Ilary desidererebbe che fosse siglata la pace. Lo ha detto.

L’ex capitano della Roma organizza una cena sul terrazzo della casa dove vive con Noemi a Roma Nord

Niente di faraonico, ci sono solo la fidanzata Melissa Monti, le due sorelle e alcuni amici

“Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”, ha sottolineato l’ex calciatore al Corriere. E ha aggiunto: “Ora vorrei solo vivere la vita con più serenità e tranquillità, dopo tutti i problemi che ci sono stati”. Ma la conduttrice 42enne, evidentemente, non ha colto i segnali lanciati da Totti. La battaglia, probabilmente, per lei non si è ancora conclusa.