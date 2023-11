Alessandro Cecchi Paone e il futuro marito Simone Antolini mondani e innamoratissimi a un mese e mezzo dalle nozze: foto

I due sfilano sul red carpet della finalissima di Miss Europe Continental 2023

La coppia in piena sintonia alla Mostra d’Oltremare di Napoli, presso il Teatro Mediterraneo

Sono entusiasti, mondani e innamoratissimi. Alessandro Cecchi Paone e il futuro marito Simone Antolini sfilano sul red carpet della finalissima di Miss Europe Continental 2023 a un mese e mezzo dalle nozze. Lo fanno nella città dove diranno di sì. La coppia mostra grande feeling e piena sintonia alla Mostra d’Oltremare di Napoli, presso il Teatro Mediterraneo.

Sorridono e si lasciano immortalare. Il giornalista 62enne e il compagno 24enne davanti agli obiettivi si regalano anche un appassionante bacio. E’ una notte tutta da vivere quella all’undicesima edizione del concorso di bellezza. A condurre la serata c’è Veronica Maya. In passerella ragazze bellissime provenienti da tutta Europa.

Cecchi Paone e Antolini sono raggianti: è la prima uscita pubblica, dopo aver annunciato le nozze. Come rivelato dal divulgatore scientifico all’AdnKronos nei giorni scorsi, i due si sposeranno sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli. “La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci. Come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”, ha confidato all’agenzia stampa.

Ai fiori d’arancio saranno invitati alcuni personaggi famosi, tra i quali Myrta Merlino, Barbara d’Urso, Alfonso Signorini, Vladimir Luxuria, Riccardo Signoretti, Marisa Laurito. Alessandro e Simone, padre di Melissa, 5 anni, hanno voluto fortemente Napoli a fare da cornice al loro amore. Il giornalista ci ha vissuto in passato e ancora oggi ci torna spesso: “Da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana”.