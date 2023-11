Volto di Made in Sud e di tanti film, era padre di quattro figli: è scomparso a soli 38 anni

La sorella Antonietta ricorda adorato fratello e svela quando ha scoperto la malattia

Se n’è andato il 5 novembre, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nella comunità di Nola, città di cui era originario. Andrea Iovino lascia un grandissimo vuoto. La sorella Antonietta lo ricorda sulle pagine del Corriere della Sera e rivela la causa del decesso dell’attore. “Ha scoperto la malattia il giorno prima della nascita della figlia”, racconta.

''Ha scoperto la malattia il giorno prima della nascita della figlia'': svelata la causa del decesso dell'attore Andrea Iovino

Volto di Made in Sud e di tanti film, era padre di quattro figli. Andrea è scomparso a soli 38 anni. Era il fratello di Giovannino, il disturbatore di Tu Sì Que Vales, con la sorella condivideva la passione per il teatro. “Lui era il primogenito, ma fui io a trascinarlo in questo mondo coinvolgendo anche Giovanni. Anche io amo il teatro e iniziai da giovane a frequentare la compagnia nolana Pipariello. I miei fratelli mi seguirono. In seguito io lasciai e loro con successo hanno proseguito”, racconta Antonietta. E aggiunge: “Si è fatto da solo, per anni ha lavorato in una compagnia di animazione, la Hollywood animation, con loro portava allegria nei villaggi e tanti turisti ritornavano perché c’era lui. Poi fece i primi provini che andarono bene. Conquistava tutti con la sua bravura”.

La sorella Antonietta ricorda adorato fratello e svela quando ha scoperto la malattia

Volto di Made in Sud e di tanti film, era padre di quattro figli: è scomparso a soli 38 anni

Iovino, che ha recitato in “Pinocchio” di Matteo Garrone e come folletto nel film di Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale”, ha scoperto di essere malato a ottobre 2022. “Lo scoprì proprio qualche giorno prima della nascita della sua ultima bambina. In questi mesi lui ha dato coraggio a noi e nonostante non stesse bene ha voluto partecipare allo spettacolo 'Masaniello Revolution' con Sal Da Vinci. Le tavole delle scene insieme alla sua famiglia erano la sua vita”, confida la sorella in lacrime. E conclude: “L’ultimo gesto che ha fatto è stato quello di alzare il pollice, ci ha salutato così. Inneggiando alla forza. Questo era Andrea un grande attore ma soprattutto un grande uomo”.