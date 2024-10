''Desidero il secondo figlio, mi piacerebbe molto'': Melissa Satta rivela che però il suo Maddox teme possa essere femmina

La showgirl 38enne ospite di 7 Piani, il nuovo format di interviste di Cristina Parodi

Legata a Carlo Beretta, 27 anni, l’ex velina potrebbe, magari, presto regalare una dolce sorpresa

Melissa Satta lo ribadisce ancora una volta. “Desidero il secondo figlio, mi piacerebbe molto”, confessa a 7 Piani, il nuovo format di interviste lanciato sul web da Cristina Parodi. La showgirl 38enne risponde a sette domande della giornalista e conduttrice mentre idealmente sta in un ascensore insieme a lei. Quando le viene chiesto cosa ancora le piacerebbe fare, non ha alcun dubbio. Rivela però che Maddox, 10 anni, teme che potrebbe essere femmina e non un maschietto, come vorrebbe.

“Se sono in ascensore da sola mi guardo nello specchio e mi faccio i selfie. Cosa mi piace di più di me? Mi ritrovo molto quando sono in tuta senza trucco, quando sono più tirata mi sento più insicura”, svela Melissa.

“Il piano più alto nella mia vita privata è stato sicuramente mio figlio, l’ho avuto a 27 anni e non pensavo di avere un bimbo così giovane, mi sono pure sposata, è un passo che ho fatto nonostante non considerassi molto il matrimonio. Nella carriera sono molto contenta perché sono 20 anni che continuo ad andare avanti e le mie soddisfazioni me le tolgo”, spiega ancora la Satta.

Poi arriva la domanda che la proietta al futuro, Melissa svela: “Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto. E’ anche un desiderio di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: ‘Ma può arrivare una sorellina’. E lui: ‘Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…’. Insomma, c’è un po’ di confusione a casa…”. Fidanzata con Carlo Beretta, 27 anni, dalla scorsa primavera, potrebbe presto regalare una dolce sorpresa…

L’artista poi parla della parità di genere: “Perché le donne hanno più difficoltà ad arrivare ai piani alti? Forse perché si dà più credibilità a un uomo, il ruolo della donna è molto difficile, se vuole anche una famiglia, dei figli, è un doppio lavoro. Lo vedo con mio figlio, voglio essere una mamma presente, e devo giocare a tetris tra la sua organizzazione e il lavoro, ma è fattibile. Penso che le donne siano molto più forti dell’uomo. Nonostante questo a me piace l’uomo che fa l’uomo, galante, che ti aspetta, ti fa passare, ti tende una mano”.

Infine confida: “Vorrei rimanere chiusa in ascensore con Carlo Ancelotti, è il mio idolo, vorrei chiedergli un sacco di cose. Chi farei scendere? Non ho nemici, ma c’è tanta invidia, farei scendere tutto quel gruppo di persone che oggi si chiamano haters, una categoria brutta”.