''Vidi la morte nei suoi occhi'': Selvaggia Lucarelli rivela l’incredibile motivo per cui finì la frequentazione romantica con Giuseppe Cruciani

La giornalista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’ e il conduttore radiofonico si sono frequentati

Era il 2012 e durante una cena accadde qualcosa di imponderabile

Selvaggia Lucarelli ha raccontato con tono ironico un episodio che ha segnato la fine della sua breve frequentazione con Giuseppe Cruciani. La storia risale al 2012, quando i due si vedevano per qualche appuntamento romantico. Oggi, lui preferisce non nominarla affatto.

Una sera, durante una cena in un ristorante milanese, accadde qualcosa che fece crollare ogni illusione. L'app Twitter (oggi conosciuta col nome di X, ndr) di Cruciani non funzionava e Selvaggia, in modo del tutto innocente, gli prestò il suo telefono per accedere al suo profilo.

Rientrata a casa, però, qualcosa andò storto. “Per uno strano disegno astrale (altrimenti detto ‘sfiga’), al mio telefono succede qualcosa di imprevisto”, ha raccontato la giornalista. Nonostante Cruciani si fosse disconnesso correttamente, sullo schermo del suo telefono iniziarono ad apparire anteprime dei messaggi privati dell'account di lui.

Selvaggia Lucarelli, 50 anni, e Giuseppe Cruciani, 58

“Giuseppe era correttamente uscito dal mio account twitter, ma per qualche strano motivo sullo schermo del mio telefono in modalità preview mi apparivano dei messaggi. Più precisamente i direct (messaggi privati) che CRUCIANI riceveva e inviava via twitter”, ha spiegato.

Non erano certo conversazioni innocue. “Mi apparivano dei botta e risposta sullo schermo con allusioni chiaramente intime e ‘Che fai ora?’”, ha continuato. A quel punto tutto divenne chiaro, persino il motivo dell’agitazione di Cruciani durante la cena.

“Poi, l’illuminazione. Ecco perchè era così agitato a cena. E ha usato IL MIO TELEFONO per avere questi contatti con altre”, ha detto Lucarelli, che definisce quella sera come il suo primo vero “tradimento scoperto”, anche se la relazione non era particolarmente coinvolgente.

“Non mi era mai successo, non avevo mai scoperto tradimenti, non avevo mai vissuto il pathos della scoperta delle corna. E questa storia senza un grande coinvolgimento mi consentiva di vivere l’esperienza senza eccessi di struggimento. Quindi, me ne stetti zitta e lo lasciai fare”, ha raccontato.

Il problema, però, si complicò. Selvaggia continuava a ricevere messaggi da parte di donne che scrivevano a Cruciani, domandando se si sarebbero visti prima o dopo la radio. “Niente. Non riuscivo a liberarmi di queste tizie che mi chiedevano se ci saremmo visti prima o dopo la radio (ovviamente sorvolo su tutti i contenuti)”, ha detto.

A quel punto, decise di affrontare la questione. “‘Adesso andiamo insieme in un negozio di telefonia qui dietro’. ‘Perchè?’. ‘Perchè vedo tutti i tuoi direct twitter, ci serve un tecnico che risolva il problema’. Vidi la morte nei suoi occhi”.

Nel centro di assistenza, il tecnico spiegò che si trattava di un “bug” raro ma risolvibile. Sistemato il problema, i due uscirono dal negozio e lì arrivò la fine della frequentazione.

“Fuori di lì, lui farfugliò qualcosa, era dispiaciuto. Io gli dissi che non c’era problema e che amen, finiva così”. “Ci mollammo con estrema civiltà”, ha concluso Selvaggia.