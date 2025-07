''Non penso mai alla maternità, non so se il mio è egoismo, mancanza di altruismo'': Elisa Isoardi non vuole avere figli e conferma il suo nuovo amore

La conduttrice 42enne è legata allo chef Ernesto Iaccarino, classe 1970

Elisa Isoardi vive un momento professionale importante, in autunno ogni sabato su Rai1 condurrà un programma di cui è autrice e conduttrice, Bar Centrale. Al Corriere della Sera parla del lavoro, ma si apre pure sul privato e ribadisce che non vuole avere figli. “Non penso mai alla maternità, non so se è il mio egoismo, mancanza di altruismo”, spiega. La 42enne conferma pure il suo nuovo amore. Da qualche mese è legata allo chef stellato Ernesto Iaccarino, classe 1970, con la sua famiglia alla guida del ristorante "Don Alfonso 1890" a Sant'Agata sui due Golfi.

Quando le viene domandato se pensi mai alla maternità, la presentatrice svela: “No, mai. Non so se il mio è egoismo, mancanza di altruismo. Mi piace la vita che mi sono costruita, mi sento molto realizzata con il lavoro”. Elisa non ha mai neppure pensato di congelare gli ovuli: “No, preferisco vie più tradizionali. Ho un’idea classica di famiglia: un figlio fa parte di un progetto di coppia”.

Sulle possibili nozze la Isoardi glissa: “Io sono sposata con la Rai: farò 20 anni ad agosto”. Tenta di sviare pure su Iaccarino: “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio”.

Immancabile arriva la domanda sulla foto postata sui social nella quale si era immortalata a letto con l’ex Matteo Salvini. I due sono stati una coppia per cinque anni, dal 2014 al 2018. Elisa non ha dubbi: “Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni…”. Lei e il politico si sono incrociati: “Forse una volta nei corridoi Rai. Ci siamo salutati”.