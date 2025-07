La 40enne e il 53enne, colonna dello Zelig degli esordi, la ‘family’ più famosa del web, lo rivelano a sorpresa

I due sono genitori di Giosuè, nato nel 2015, e Olivia, venuta al mondo nel 2017

Erano la ‘family’ più famosa del web. Ora si reinventano con una ‘new family’. I comici Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli annunciano la separazione. La 40enne e il 53enne, colonna dello Zelig degli esordi, lo rivelano a sorpresa al Corriere della Sera. “Abbiamo fatto terapia di coppia, ma da un anno siamo in case diverse”, confidano. I due sono genitori di Giosuè, nato nel 2015, e Olivia, venuta al mondo nel 2017.

''Abbiamo fatto terapia di coppia, ma da un anno siamo in case diverse'': i comici Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli annunciano la separazione

“Andiamo avanti. Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori. Però quell’amore là, di coppia, è finito. Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale in cui però, anche nella separazione, ci impegneremo a cercare e raccontare il lato buono”, spiegano al quotidiano. Si erano sposati nel 2019, prima in Comune e poi a san Candido, con un’altra cerimonia.

Alice chiarisce: “Scelta definitiva un anno fa, esattamente a giugno. Ci siamo arrivati dopo una lunga riflessione e due anni di terapia di coppia. Lo diciamo ora perché prima era la nostra famiglia a dovere metabolizzare la cosa, non volevamo che reazioni esterne interferissero mentre eravamo ancora molto fragili. Ci siamo presi del tempo per spiegare la nuova realtà ai nostri bambini, per accoglierla con loro. Gianma e io attualmente viviamo in due case diverse, non distanti”.

I due sono genitori di Giosuè, nato nel 2015, e Olivia, venuta al mondo nel 2017

Sulla rottura spiega: “Qualcosa che si è spento e che lascia posto a un altro affetto. Non litigavamo mai, anche in passato: forse già era un segnale. Nell’ultimo periodo non ridevamo nemmeno più insieme e per noi (entrambi comici) era sintomo pesante”.

Tutto è stato affrontato serenamente, hanno deciso entrambi, senza drammi e avvocati: i bimbi stanno metà del tempo con lei e metà con Pozzoli.