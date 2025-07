Maria De Filippi paparazzata in costume in Calabria: è andata anche lei al Sud per seguire il dietro le quinte di Temptation, guarda

La conduttrice 63enne prende il sole con l’intero bianco sul lettino a Guardavalle, in provincia di Catanzaro

Il reality ha lasciato la Sardegna, ora è registrato al Calandrusa Beach&Nature Resort

Si rilassa tra una pausa e l’altra sotto i raggi caldi del sole in spiaggia. Maria De Filippi è stata paparazzata in costume in Calabria. Gente le regala la copertina del settimanale. E’ andata anche lei al Sud per seguire il dietro le quinte di Temptation Island, che ha preso il via il 3 luglio ed è immediatamente partito con ascolti record, totalizzando nella prima puntata il 27,8% di share.

La presentatrice 63enne è in splendida forma, l’intero bianco mette il mostra il suo fisico longilineo e muscoloso, grazie agli allenamenti che pratica quotidianamente. Maria si riposa durante le registrazioni del reality che in questa stagione ha lasciato la Sardegna. Ora è registrato al Calandrusa Beach&Nature Resort.

La De Filippi segue da vicino una delle sue ‘creature’. Dà indicazioni, consigli, sorveglia che tutto sia perfetto. E’ una delle regine indiscusse della tv, probabilmente la ‘Queen’ assoluta: tutto quel che tocca si trasforma in oro. Uomini e Donne, Tu sì que vales, C’è posta per te e, appunto, Temptation Island: Mediaset si tiene stretta questi programmi che sono una garanzia ormai da anni.

Le sue non sono vacanze canoniche. Maria per la tintarella si concede solo pochi attimi. Con il suo team, che la segue sempre, si diverte a ideare nuovi progetti. Con la sua Fascino non fa altro che confermare la grande bravura, merito anche del marito a cui è stata accanto per 33 anni, un altro genio del piccolo schermo. Maurizio Costanzo le manca infinitamente.