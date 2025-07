L'estate di Elisabetta Canalis è italianissima: l'ex velina in Sardegna con la figlia, ma del fidanzato non c'è più traccia

Ad Alghero si rilassa sotto il sole insieme a Skyler Eva, 10 anni il prossimo 25 settembre

Sarà finita? Se lo chiedono in molti. L'estate di Elisabetta Canalis è italianissima. L’ex velina in questi giorni è in Sardegna con la figlia, ma del fidanzato non c'è più traccia. Georgian Cimpeanu ha trascorso giugno tra Roma e Milano, da troppo tempo, però, non è con lei. E pensare che lo sportivo campione di kickboxing 32enne, a cui si era legata dal 2023, si era persino trasferito a Los Angeles per portare avanti la loro storia d’amore…

La 46enne non parla. Sulle questioni di cuore è sempre stata molto riservata. Sul suo profilo Instagram condivide tante foto in cui è al mare con Skyler Eva, la bambina che ha avuto dall’ex marito Brian Perri, 10 anni il prossimo 25 settembre.

La Sardegna per Elisabetta, che c’è nata, è casa. Ad Alghero non solo mare, è andata a visitare il canile di Olbia: è sempre in prima linea contro l’abbandono degli animali. La Canalis è serena, continua pure ad allenarsi: sarà tra i concorrenti di “Physical: da 100 a 1”, un nuovo reality trasmesso su Netflix in cui 100 concorrenti si metteranno alla prova in sfide fisiche al limite dell'umano. Le registrazioni inizieranno tra qualche settimana a Torino. Lei non sarà l’unico volto noto del programma.

Intanto i giorni passano tra bagni e tintarella in compagnia della pargoletta. Eli sta bene con accanto la madre Bruna e il fratello Luigi. Georgian sembra lontanissimo da lei, solo, forse il tempo, dimostrerà se l’addio è senza via d’uscita.