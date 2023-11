La 49enne lo rivela rispondendo alle domande dei follower sul social

Il 18enne era legato a Chiara, scrittrice e blogger: i due erano insieme all’ultima festa di compleanno di lui

Selvaggia Lucarelli non è riuscita a rimanere indifferente. La 49enne rivela la sua reazione alla rottura tra Leon e la sua fidanzata. “Ho pianto una settimana, non ho parlato con mio figlio per un mese”, svela, rispondendo alle domande dei follower sul social. Il 18enne era legato a Chiara, scrittrice e blogger di un anno più grande di li. Lo scorso gennaio, quando il ragazzo è diventato maggiorenne, alla piccola festa in famiglia, i due erano insieme e parevano molto innamorati.

''Ho pianto una settimana, non ho parlato con mio figlio per un mese'': Selvaggia Lucarelli e la reazione alla rottura tra Leon e la fidanzata

Una mamma si affeziona sempre a chi sta vicino al proprio figlio e lo fa stare bene: è complicato rimanere distaccate. Selvaggia, così, quando Leon e la dolce metà si sono detti addio, deve esserci rimasta malissimo. Quando le chiedono: “Come hai preso la rottura tra Leon e la sua fidanzata che aveva condiviso molto con voi?”, la scrittrice e blogger, giudice di Ballando con le Stelle, non si nasconde.

Il 18enne era legato a Chiara, scrittrice e blogger: i due erano insieme all’ultima festa di compleanno di lui, a gennaio scorso

“Vabbè, ormai si può dire: ho pianto per una settimana”, scrive la Lucarelli, aggiungendo una faccina che ride a crepapelle. Non certo per sminuire il suo sentimento in confronti di Chiara, ma perché tra due giovanissimi il sentimento è anche più facile che svanisca. “A un certo punto non ho più capito che avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese”, aggiunge.

La 49enne lo rivela rispondendo alle domande dei follower sul social

Selvaggia infine conclude con una dichiarazione d’amore per Chiara, anche da ex del figlio: “Comunque le voglio bene e per lei ci sarò sempre”.