Damiano David dei Maneskin ha ritrovato l'amore, paparazzato con la nuova fidanzata, lei è una star americana: guarda

Damiano David dei Maneskin, archiviato il lungo fidanzamento con Giorgia Soleri e anche il flirt con Martina Taglienti, ha un esplosivo batticuore. Il rocker ha ritrovato l’amore. Chi lo ha paparazzato con la nuova fidanzata. Lei è una star americana della Disney, Dove Camerun. E’ stata premiata lo scorso settembre agli Mtv Video Music Awards per il video di “Breakfast”. Nella stessa occasione la band romana ha trionfato nella categoria Best Rock.

L’artista 24enne e la cantante e attrice 27enne sono stati sorpresi teneramente insieme in atteggiamenti intimi e inequivocabili a Sydney, in Australia: baci e abbracci a Bondi Beach, famosa spiaggia dei surfisti, per la neo coppia.

La notizia di un probabile flirt tra Damiano e Dove rumoreggiava nell’aria dalla scorsa settimana. I fotografi li hanno seguiti prima negli Stati Uniti e poi in Brasile e alla fine hanno fatto centro nella terra dei canguri. I due seduti sulla sabbia, con indosso abiti casual, come ragazzi qualsiasi, si abbracciano, si baciano. Dopo il tramonto lasciano la spiaggia mano nella mano. Vanno a cena nel ristorante Icebergs Dining Room and Bar. Sembrano molto uniti e in sintonia.

La popstar ha vinto un Emmy Awards per la sitcom di Disney Channel “Liv e Maddie”. E’ una delle stelle di TikTok. In passato si è dichiarata bisessuale e poi queer, come fa sapere il settimanale. Dove dal 2013 al 2016 ha avuto al suo fianco Ryan McCartan, coprotagonista con lei della serie. Poi è arrivata la relazione con Thomas Doherty, attore e cantante scozzese conosciuto sul set del film “Descendants 2”. Ora entra a bomba nella vita di Damiano: sarà solo un fuoco di paglia?