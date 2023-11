Claudia Andreatti, ex Miss Italia 2006, mostra il pancione al sesto mese di gravidanza

L’annuncio della seconda dolce attesa era arrivato sul social lo scorso 5 settembre

Claudia Andreatti si fa vedere nelle sue storie felicemente incinta. L’ex Miss Italia, eletta nel 2006, mostra il pancione che è già ‘esplosivo’. E’ al sesto mese di gravidanza. L’annuncio della sua seconda dolce attesa era arrivato il 5 settembre scorso del tutto inaspettato sul social.

L’ex modella e conduttrice tv aveva pubblicato uno scatto in bianco e nero in cui era immortalata in piscina col suo primogenito, Alessandro Andrea, venuto al mondo l’1 marzo del 2021. Il suo era ancora un ‘pancino’, il figlio lo accarezzava dolcemente. “Il mio Primo Amore diventa Fratello maggiore”, aveva scritto.

Ora il ventre è cresciuto. La Andreatti, in ottima forma e bellissima più che mai, lo fa vedere nelle sue storie. Casual chic, si fotografa nuovamente col suo bimbo in ascensore, prima di uscire: indossa un maglione di lana color panna a collo alto, sotto pantaloni e scarpe sportive. Porta un trendyssimo cappottino cammello e ha la sciarpa al collo. Ha anche un cappellino con visiera in testa. Raggiante scrive: “My loves”, facendo riferimento al piccolo che è lì con lei e al bebè che porta in grembo.

Anche il secondogenito dovrebbe essere maschio, questo ha lasciato intendere Claudia sul suo account Instagram. L’ex annunciatrice di Rai Uno, ultima “signorina buonasera” della tv di Stato, è legata all’immobiliarista italo-svizzero Andrea Tognola, con cui vive a Lugano. Dopo il primo parto la 36enne aveva confessato di aver provato per due anni a rimanere incinta, senza successo. La causa era un polipo all’utero, che ha rimosso a gennaio 2020. A maggio, dopo soli pochi mesi, la cicogna si è alzata in volo.