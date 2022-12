Serena Garitta annuncia (di nuovo) la fine con il compagno Nicolò: ''Stavolta è un punto e a capo perché...''

L'ex gieffina 44enne con un lungo post spiega la rottura con il padre del figlio

La coppia si era già lasciata nel 2020, ma si era data un'altra possibilità

Il 2022 si chiude da single per Serena Garitta. L’ex gieffina su Instagram ha annunciato la rottura, stavolta definitiva con il padre del figlio. ‘’È certamente una fase delicata; non si tratta, come in passato, di un punto e virgola, ma di un punto e a capo’’. ha spiegato.

L’ex gieffina su Instagram ha annunciato la rottura, stavolta definitiva con il padre del figlio

La 44enne nel 2015 si è innamorata di Nicolò Ancona, istruttore di tennis più giovane di 10 anni: una storia travolgente coronata dalla nascita del figlio Renzo. Nel 2020 però la genovese ha annunciato la rottura con il compagno. Qualche mese fa c'era stato un ritorno di fiamma e dopo più di due anni da mamma single Serena si è data un’altra possibilità con Nicolò. La famiglia ha trascorso mesi bellissimi insieme e ha festeggiato i 6 anni di Renzo con una vacanza a Disneyland. Poi qualcosa si è incrinato, di nuovo.

Già nel 2020 era tornata single, ma poi si era data un'altra possibilità

Con un lungo post la Garitta lascerebbe intendere che la responsabilità sia da imputare proprio al compagno: ‘’Amare vuol dire essere presenti a se stessi e all’altro. L’amore non si trova, si costruisce, con rispetto. È necessario credere in un progetto; giocare a sedursi, ma anche impegnarsi nelle incombenze, negli imprevisti che la vita ti presenta. Io ci ho provato, e creduto, moltissimo. Renzo per me è in assoluto la scelta migliore della vita: autentica, straordinaria, che mi fa sentire una persona migliore ogni giorno; ma con suo padre non ha funzionato. Perché l'amore e il coraggio di amare non si possono comprare ne’ vendere; ci vuole una forza interna, un motivo profondo, che spinga a prendersi cura dell'altro, del progetto, della famiglia. E poi bisogna essere mossi da un sentimento onesto, spassionato, sincero che non si può fingere, nei sorrisi ammiccanti delle foto delle vacanze, montate ad arte, con la musica giusta’’.

Renzo per me è in assoluto la scelta migliore della vita, ma con suo padre non ha funzionato.

Stavolta è finita davvero, Serena ci tiene a precisarlo: ‘’È certamente una fase delicata; non si tratta,come in passato, di un punto e virgola, ma di un punto e a capo. Siate felici per me, perché io lo sono. Si è felici quando si acquisisce consapevolezza delle cose, quando si è sicuri di fare il proprio bene. È una grande conquista la consapevolezza, e anche una grande forza che, per citare il più grande capolavoro musicale del millennio: “per sempre sarà, prometto, indietro non si tornerà“ GIURO!’’