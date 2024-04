Shannen Doherty sta vendendo molte delle sue cose prima della sua morte: ''Non voglio mia madre abbia un mucchio di cose di cui occuparsi''

L’attrice 52enne ha un cancro al quarto stadio, nel 2023 è stata operata al cervello

Sta preparando le cose in caso dovesse succedere il peggio

Non vuole che la madre già addolorata debba anche occuparsi di sistemare i suoi averi

Shannen Doherty ha rivelato di stare vendendo molti dei suoi averi per rendere la vita più facile a sua madre dopo la sua morte.

L’attrice americana, famosa soprattutto per le serie tv ‘Beverly Hills 90210’ e ‘Streghe’, ha un cancro al quarto stadio.

Così la 52enne si sta preoccupando di rendere le cose più facile per sua madre Rosa, che sa soffrirà già tantissimo per la sua perdita. Non vuole che si debba anche occupare di trovare una sistemazione a mobili e oggetti vari.

Nel suo podcast ‘Let’s be clear’, Shannon ha così spiegato: “La mia priorità in questo momento è mia madre. So che se morirò prima di lei, per lei sarà dura”.

“E dato che sarà molto dura per lei, voglio che le altre cose siano molto più facili. Non voglio che abbia un mucchio di cose di cui occuparsi. Non voglio che abbia quattro box pieni di mobili”, ha aggiunto.

La cosa che è stata forse più difficile è la rinuncia alla tenuta in Tennessee. Voleva trasformarla in un rifugio per cavalli, ma ha venduto anche quella.

Parlando dell’addio alla proprietà ha affermato: “Stavo facendo le valigie e ho iniziato a piangere... Mi sentivo come se stessi rinunciando a un sogno e cosa significava per me? Significava che stavo rinunciando alla vita? Significava che ammettevo la sconfitta?”.

Ora però è in qualche modo contenta e sta usando i guadagni di queste operazioni per viaggiare con la madre: “Mi permette di fare più viaggi perché guadagno soldi, vendo le cose. Riesco a costruire ricordi diversi e costruisco ricordi con le persone che amo”.

“Posso portare mia madre in vacanza perché ho tutti questi soldi extra e non ho intenzione di prenderli dal mio patrimonio che serve invece a garantire che tutte le persone della mia vita siano a posto una volta che sarò morta”, ha aggiunto.

Shannen ha saputo per la prima volta di avere un cancro al seno nel 2015. Da allora la situazione è peggiorata, visto che nel 2023 è stata operata al cervello per via di alcune metastasi. A novembre ha detto che avrebbe avuto ancora “dai tre ai cinque anni di vita”.