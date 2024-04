La 42enne e il 48enne vanno in Asia, con loro portano i due figli Giacomo, 14 anni, e Greta, 8

E’ sempre lì che il 30 celebrano il compleanno dell’ex calciatore: una honeymoon insolita ma da sogno

Elena Santarelli realizza il suo sogno di sempre. Si regala la ‘honeymoon’ che aveva a lungo desiderato. La 42enne parte in viaggio di nozze ‘ritardato’: arriva, infatti, 10 anni dopo il matrimonio con Bernardo Corradi, sposato il 2 giugno del 2014. Lei e il marito non volano via da soli: portano i due figli con sé. Hanno scelto il Giappone e si divertono un mondo insieme a Giacomo, che a luglio prossimo compirà 15 anni, e Greta, che il 25 marzo scorso ha spento 8 candeline.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi in viaggio di nozze 'ritardato' 10 anni dopo il matrimonio: ecco dove sono volati

Elena confessa tutto nelle sue storie che condivide da Tokyo e non solo. “E dopo 10 anni il viaggio di nozze”, svela. Gira per le vie di Tokyo insieme a Bernardo e i ragazzi. La coppia scopre le usanze del posto. Con tanto di guida turistica, non smette un attimo di camminare. L’atmosfera è elettrizzante, i ciliegi sono in fiore: è tutto un grande spettacolo.

La 42enne e il 48enne vanno in Giappone: con loro portano i due figli Giacomo, 14 anni, e Greta, 8

E’ sempre lì che il 30 celebrano il compleanno dell’ex calciatore: una honeymoon insolita ma da sogno

Non solo Tokyo, però. Nella famosa città la coppia trascorre la Pasqua e celebra anche il compleanno dell’ex calciatore. Poi ci si sposta tutti ad Hakone, nel Parco Nazionale di Fuji-Hakone-Izu a ovest di Tokyo. E’ famosa per i centri termali e la vista sul monte Fuji, il celebre vulcano. Elena si lascia conquistare dagli ‘onsen’, i bagni termali all’aperto. Tutti dormono su tradizionali futon, interamente in cotone, rigido, sottile e arrotolabile.

La coppia e i ragazzi dormono sui futon

L'ex calciatore sul bus, circondato da gente del luogo

Non è ancora finita: la prossima direzione è Kyoto. Ci si va in treno. La Santerelli è entusiasta. Tutto è perfettamente in orario. Nella città dell'isola di Honshu, famosa per i numerosi templi classici buddisti, per i giardini, i palazzi imperiali, i santuari shintoisti e le case di legno tradizionali, lei e Corradi seguono con attenzione le spiegazioni di Marco Ferrari. La guida li segue passo, passo nel tour. La luna di miele continua…